Galatasaray’dan UEFA ve Finansal Fair Play açıklaması!

UEFA’nın Finansal Fair Play açıklamasının ardından Galatasaray da resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, alınacabilecek herhangi bir kararın Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki durumunu etkilemeyeceğinin altı çizildi.

İşte o açıklama;

“UEFA iç işleyişi dahilinde;

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.

UEFA’nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018’den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA’nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” UEFA`dan Galatasaray için açıklama UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için yaptığı anlaşmanın Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu tarafından tekrar inceleneceğini açıkladı. İlgili Haberi Oku