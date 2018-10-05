Forvetler yetersizdi

Beşiktaş ofansif olarak büyük bir güç kaybına uğradı ve alınan sonuçlar bunun göstergesi gibi.

Siyah-beyazlılar, oynamış olduğu iyi futbola, etkili ve hızlı ataklara rağmen dün gece başarılı olamadı. Santrfor oynayan Love'ın iyi bir performans sergileyememesi, giden Cenk'in yerini dolduramayışı ve gol sorununu çözememesi Beşiktaş adına büyük bir eksiklik. Orta sahada oynayan Ljajic, Talisca'nın takıma yaptığı skor katkısını yapamayınca yani ne gol atabiliyor ne de attırabiliyor.

Böyle olunca Beşiktaş'ın, çok iyi futbol oynasa, çok pozisyon üretse bile skor gelmeyince sahadan mağlubiyetle ayrılması kaçınılmaz oluyor. Nedenlerine bakacak olursak… 1 Defans ve orta saha görevini yerine getirip, çok iyi pas yaparak hızlı hücumlar başlatmasına ve etkili pozisyonlar üretmesine rağmen gol bölgelerindeki futbolcularının yetersizliği nedeniyle sonuca gidemiyor. Takım gol bulamayınca da demoralize oluyor. Futbolcuların da konsantrasyonunun bozulduğunu görüyoruz. 2 Şenol Hoca'nın haklı olarak yapmış olduğu rotasyonda şans verdiği oyuncular (başta Gökhan Töre ve Lens olmak üzere) takıma henüz katkı sağlayacak düzeye gelemedi.

3 Beşiktaş, Babel ve Quaresma ile kanatlardan çok etkili ataklar yapıp goller buluyordu. Bunlar sahada olmayınca siyah-beyazlılar ne gol atabildi ne de net pozisyon üretebildi. Siyah-beyazlılar, oyuna hâkim olsa, oyunun kontrolünü elinde bulundursa bile ceza sahası içerisinde net pozisyonlar üretemiyorsa oynamış olduğu iyi futbolun karşılığı yok. Tek şansı kalıyor, duran toplar yani korner, frikik, rakip sahaya atılan serbest vuruşlar ve uzaktan şutlarla sonuca gidemiyorsa yenilmeye mahkûm olursun.

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