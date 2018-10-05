Fenerbahçe’de Dirar, Aatif, Volkan Demirel neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe’de Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar’ın yanı sıra takım kaptanı Volkan Demirel’in de kadro dışı bırakılması geniş yankı uyandırdı.

Sezon başında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2018-19 sezonu sonuna kadar uzatılan 36 yaşındaki file bekçisinin kadro dışı bırakılma kararıyla ilgili yapılan açıklamada konuyla ilgili herhangi bir gerekçe bildirlmedi.

Çeşitli medya kaynaklarında Volkan Demirel’e kararın telefonla bildirildiği, deneyimli kalecinin ise bu karar karşısında herhangi bir soru yöneltmeyerek “Tamam” dediği iddia edildi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Ekim ayında yayınlanan dergisinde yayınladığı yazısında “‘Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

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