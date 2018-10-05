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Fenerbahçe’de Dirar, Aatif, Volkan Demirel neden kadro dışı bırakıldı?
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Dirar, Aatif, Volkan Demirel neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe'de futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Futbolcular kadro dışı kararını telefonla öğrenirken kadro dışı bırakılma sebebi ise belirtilmedi

5 Ekim 2018 21:26

Fenerbahçe’de Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar’ın yanı sıra takım kaptanı Volkan Demirel’in de kadro dışı bırakılması geniş yankı uyandırdı.

Sezon başında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2018-19 sezonu sonuna kadar uzatılan 36 yaşındaki file bekçisinin kadro dışı bırakılma kararıyla ilgili yapılan açıklamada konuyla ilgili herhangi bir gerekçe bildirlmedi.

Çeşitli medya kaynaklarında Volkan Demirel’e kararın telefonla bildirildiği, deneyimli kalecinin ise bu karar karşısında herhangi bir soru yöneltmeyerek “Tamam” dediği iddia edildi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Ekim ayında yayınlanan dergisinde yayınladığı yazısında “‘Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

05 Ekim 2018 Son dakika... Fenerbahçe`de 3 yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Son dakika... Fenerbahçe'de deprem! Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar süresi kadro dışı bırakıldı. Öte yandan teknik heyetten Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Taşçı ile de yollar ayrıldı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:02 | 5 Ekim 2018
Fenerbahçe volkan demirel
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