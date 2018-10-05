SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İrlandalı hırsız turistten ilginç talep!
Fenerbahçe’de liste kabarık!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de liste kabarık!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılmasının ardından yeni kararlar alınması bekleniyor...

5 Ekim 2018 23:50

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu’nun aldığı karar doğrultusunda takımda olması istenmeyen Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı.

Comolli ve Cocu tarafından başkan Ali Koç’a sunulan rapor doğrultusunda takımdaki uyumu bozduğu ve istenilen çalışmayı yapmadıkları belirtilen futbolcuların uzaklaştırılmaları istendi. Başkan Ali Koç’un gerekli işlemlerin yapılmasını söylemesi üzerine oyuncular takımdan uzaklaştırıldı.

Cocu’nun oyun sistemine uymadıkları ve takımdaki ahengi bozdukları gerekçesi ile süresiz kadro dışı bırakılan Volkan, Aatif ve Dirar’ın Dereağzı’nda altyapı takımı ile çalışmalarını sürdüreceği, devre arasında ise kendilerinden başka takım bulmaları istendiği öğrenildi.

Öte yandan sarı lacivertli ekipte Cocu ile arasında sorun bulunan başka isimlerin de önümüzdeki günlerde aynı şekilde kadro dışı bırakılması ve devre arasında bu oyuncularla da yolların ayrılması bekleniyor.

05 Ekim 2018 Fenerbahçe`de Dirar, Aatif, Volkan Demirel neden kadro dışı bırakıldı? Fenerbahçe'de futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Futbolcular kadro dışı kararını telefonla öğrenirken kadro dışı bırakılma sebebi ise belirtilmedi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:50 | 5 Ekim 2018
Fenerbahçe Phillip Cocu
GÜNÜN MAÇLARI
Kasimpasa S.K.
Bugün - 20:00
3
-
1
Göztepe S.K.
Kayserispor
Yarın - 13:30
-
Çaykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Malmö FF
UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş