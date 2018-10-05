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Fenerbahçe’de kulübede isyan! Valbuena ve Mehmet Topal
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de kulübede isyan! Valbuena ve Mehmet Topal

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-0'la geçen Fenerbahçe'de ikinci ikinci yarıda yedek oyuncuların ısınması esnasında bazı ilginç durumlar yaşandı.

5 Ekim 2018 09:28

Ülker Stadı’nda ikinci yarıda Slimani ile bulduğu gollerle Spartak Trnava’yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’de ilginç bir an objektiflere takıldı.

Sarı lacivertlilerde yedek kulübesinde bekleyen isimlerden Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra teknik heyet tarafından tekrar ısınmaya yollanmak isteyen tecrübeli futbolcu tepki gösterdi. Fransız yıldız, duruma sinirlendi ve gitmedi. Araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi.

87’de oyuna alınan Mehmet Topal da sitem etti. Maçın bitmesine az kaldığı için yedek kulübesinden çıkarken neden girdiğine anlam veremeyen yıldız orta saha memnun gözükmedi.

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Son güncelleme 09:28 | 5 Ekim 2018
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