Fenerbahçe Spartak Trnava maç özeti! İşte son puan durumu ve özet…

Lige ve Avrupa kupalarına kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ile hayata döndü. Sarı Lacivertlilerin 2-0 kazandığı karşılaşmaya damga vuran isim ise attığı 2 golle Slimani oldu. Maçı izleyemeyenler için Fenerbahçe Spartak Trnava maç özeti ve UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu haberimizde.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, sarı lacivertliler ikinci yarıda maça ağırlığını koydu.

Rakibi karşısında büyük bir baskı kuran Fenerbahçe galibiyete ise Slimani’nin golleriyle gitti.

Yıldız oyuncu önce 51. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 67. dakikada attığı golle de müsabakanın skorunu 2-0 olarak yain etti.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 3’e, yükseltirken, Spartak Trnava da 3 puanda kaldı

UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar

Dinamo Zagreb: 6

Fenerbahçe: 3

Spartak Trnava: 3

Anderlecht: 0

Müsabakaya 3-5-2 dizilişi ile çıkan sarı-lacivertliler, oyunun ilk devrede hakimiydi. Gol pozisyonları da bulan Kanarya, tabelayı değiştirmeyi başaramadı. İlk devrenin sonunda tribünlerde yer alan taraftarlar takımı ıslıkla protesto ederek soyunma odasına gönderdi. Öte yandan ilk yarının golsüz sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri de yükseldi. Kale arkası tribünlerinden yükselen tezahüratlara daha sonra diğer tribünler eşlik etti.

Ancak ikinci devrede daha baskılı bir Fenerbahçe vardı. Takım golleri peş peşe golleri bulunca, taraftarının da desteğini arkasına aldı. Konuk ekip Trnava da özellikle ikinci golden sonra umudunu yitirdi ve Kanarya, ikinci yarıdaki oyunu ile galibiyeti almayı bildi. Grubun diğer maçında ise Anderlecht, konuğu Dinamo Zagreb'e 2-0 mağlup oldu. Üçüncü maçlarda 25 Ekim'de Anderlecht, temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Spartak Trnava ise Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.