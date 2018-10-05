Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava ile karşılaştığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı…

Fenerbahçe’yi desteklemek için Galatasaray formasını giyerek Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne gelen Galatasaray taraftarına, sarı-lacivertli taraftarlar alkışlayıp sarılarak karşılık verdi.

Daha sonra Galatasaray taraftarı, Spartak Trnava maçını Fenerbahçelilerle birlikte seyretti. Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde de siyah beyazlı bir taraftar maçı Beşiktaş formasıyla takip etmişti. (Sporx) `N`aptın yenge!`... Beşiktaş formasıyla F.Bahçe tribünlerinde... İlgili Haberi Oku