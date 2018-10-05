Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları adaylığından çıkarıldı!

SÖZCÜ SKOR / 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmak adına adaylığını koyan şehirler arasında yer alan Erzurum, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamayla aday 4 şehir arasından çıkarıldı. IOC kararı resmi internet sitesinden duyururken Erzurum’da yerel basını kararı özellikle kararın açıklanma şeklini “skandal” olarak değerlendirirken, komite şehrin tecrübesizliği ve altyapı yetersizliğinden dem vurdu.

“erzurumajans.com” adlı haber sitesinden Onur Sağsöz’ün iddiasına göre IOC, Erzurum’un elendiği yönündeki kararını Türk heyeti yoldayken açıkladı. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in ev sahipliği yaptığı Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni öncesinde gerçekleştirilen IOC toplantısına katılmak ve sunum yapmak adına yola çıkan heyet, kötü haberi havada öğrendi. Heyette Spor Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Olimpiyat Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin ve Buz Paneti Federasyonu eski Başkanı Dilek Okuyucu yer almaktaydı.

2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği yapan Erzurum, Kanada’nın Calgary, İsveç’in Stockholm, İtalya’nın Milano / Cortina d'Ampezzo, Japonya’nın Sapporo, İsviçre’nin Sion ve Avusturya’nın Graz şehirleriyle yarışa girmiş; Sion, Graz ve Sapporo yarıştan çekilmişti. IOC’nin açıklamasının ardından Calgary, Stockholm ve Milano / Cortina d’Ampezzo şehirleri ev sahipliği için yarışacak. IOC’nin açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: “2026’nın zamanlaması zorlayıcı. Konaklama, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon gibi genel altyapı yatırımlarının yoğunluğu oldukça fazla olacaktı. Spor tesislerinde de kayda değer bir yatırım gerekecekti. Bölge büyük çapta uluslararası kış sporları müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda tecrübesiz ve gelecekte Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası ve Gençlik Olimpiyat Oyunları gibi organizasyonlara ev sahipliği yapmanın faydasını görecektir.

Tüm bunlara rağmen Erzurum, uzun vadede, heyecan dolu vizyonu ile gelişen genç ve enerjik bir üniversite şehrinden, bir kış sporları merkezine dönüşme konusunda büyük bir umut vadediyor. Erzurum, şehri bir bölgesel merkeze dönüştürecek hükümetin planları ve yatırımlarının faydasını görecektir.” EURO 2024 oylamasında Türkiye`ye oy veren ülkeler... İşte Alman basınına göre UEFA oylmasında ülke ülke kim Türkiye'ye, kim Almanya'ya oy kullandı. İlgili Haberi Oku