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Elazığ’ın BAL’da takımı kalmadı
Alt Ligler

Elazığ’ın BAL’da takımı kalmadı

Maddi imkansızlıklarla boğuşan Elazığ takımları, bu nedenle Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de yer alamayacak.

5 Ekim 2018 15:23

Elazığ takımları maddi imkansızlıklardan dolayı Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e katılamadı. Geçtiğimiz sezon Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyon olmasına karşın Bölgesel Amatör Lig'e katılmayan ve faaliyetlerini durduran Rüstempaşaspor'un ardından, lige katılmasına rağmen ilk iki hafta maçına çıkamayan Hankendispor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den ihraç edildi. Böylelikle iki takımla ligde mücadele etme hakkı bulunan Elazığ’ın, 2018-2019 sezonunda bu ligde mücadele edemeyeceği öğrenildi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, “Hankendispor Kulübü hakkında 30.09.2018 tarihinde oynanması gereken Elbistan Belediyespor- Hankendispor Spor Toto BAL müsabakasına aynı sezon içerisinde ikinci kez gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile bir alt lige düşürülerek 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine, bulunduğumuz sezon içerisinde oynamaları gereken müsabakalarda direkt olarak 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildi” denildi. 05 Ekim 2018 Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları adaylığından çıkarıldı! 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya aday şehirler arasında yer alan Erzurum, IOC'nin kararıyla aday şehirler arasından çıkarıldı. Erzurum'da yerel basında yer alan iddialara göre Türk heyeti kötü haberi IOC ile toplantıya giderken uçakta öğrendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:23 | 5 Ekim 2018
elazığ Spor Toto Bölgesel Amatör Lig
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