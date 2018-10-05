Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları başlıyor

Dört yılda bir düzenlenen ve 15-18 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Gençlik Olimpiyatları’nda bu yıl 206 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu mücadele edecek. Olimpik Oyunlar tarihinin ilk eşit sayıda kadın-erkek katılımcı sayısına sahip organizasyonu Buenos Aires 2018'de sporcular toplam 33 spor disiplininde, 8 yarışma tesisinde mücadele edecekler.

Türkiye’den 56 sporcunun katılacağı Buenos Aires 2018'de tenis, karate ve plaj hentbolunda Türk sporcular ilk kez mücadele edecek. Bu yıl 3.’sü düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda sporcular atıcılık, atletizm, artistik cimnastik, badminton, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, plaj hentbolu, taekwondo, tenis, yelken, yüzme dallarında yarışacak.

Nanjing’de 10, Singapur’da 13 madalya!

Gençlik Olimpiyatları tarihinde Türkiye, Nanjing 2014 ve Singapur 2010'da mücadele etti. Nanjing 2014'de 21 kadın, 21 erkek olmak üzere toplam 42 sporcuyla yarışan milli takımlar, boksta 2 bronz, güreşte 2 gümüş ve 1 bronz, judoda 1 altın ve 1 bronz, kürekte 1 bronz, taekwondoda 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Singapur 2010'da ise 29 kadın, 26 erkek olmak üzere toplam 55 sporcuyla mücadele eden milli takım boksta 1 gümüş ve 1 bronz, cimnastikte 1 gümüş, eskrimde 1 gümüş, futbolda 1 bronz, güreşte 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, halterde 1 bronz, judoda 1 bronz, okçulukta 1 bronz, taekwondoda 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak Türk sporcular şöyle:

Artistik Cimnastik: Nazlı Savranbaşı, Bora Tarhan, Atıcılık: Alp Eren Erdur, Atletizm: Ömer Amaçtan, Evin Demir, İlyas Çanakçı, Mehmet Çelik, Tarık Demir, İnci Kalkan, Berfin Barışer, Özgür Topsakal, Serhat Bulut, Melih Yersel, Aslan Kağan Kalıntaş, Özlem Becerek, Münevver Hancı, Batuhan Çakır, Ali Berk Erol, Ahmet Toyran, Sümeyye Kınar, Badminton: Nazlı Can İnci, Eskrim: Nisanur Erbil, Güreş: Vahide Gök, Halil Gökdeniz, Osman Ayaydın, Halter: Dilara Narin, Nida Karasakal, N. Furkan Özbek, Caner Toptaş, Judo: Ömer Kemal Aydın, Hasret Bozkurt, Karate: Damla Ocak, Enes Bulut, Kürek: Emre Kubilay Oğuz, Barış Ertürk, Modern Pentatlon: Dora Nusretoğlu, Yaren Nur Polat, Okçuluk: Selin Şatır, Samet Ak, Plaj Hentbolu: Eda Nur Kılıç, Beyza Karaçam, Beyzanur Türkyılmaz, Serap Yiğit, Elif Dalkıç, Sude Karademir, Ceyhan Coşkunsu, Ayşenur Sormaz, Dilek Yılmaz, Taekwondo: Emine Göğebakan, Dilara Arslan, Tenis: Yankı Erel, Yelken: Eda Yavuz, Yüzme: Gülşen Beste Samancı, Aleyna Özkan, Efe Turan, Demirkan Demir. Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları adaylığından çıkarıldı! 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya aday şehirler arasında yer alan Erzurum, IOC'nin kararıyla aday şehirler arasından çıkarıldı. Erzurum'da yerel basında yer alan iddialara göre Türk heyeti kötü haberi IOC ile toplantıya giderken uçakta öğrendi. İlgili Haberi Oku