Bilal Başaçıkoğlu’ndan Mircea Lucescu’ya flaş gönderme!

Kayserispor’un yıldız oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu, Türkiye A Milli Takım Aday Kadrosu’nun açıklanmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu. 23 yaşındaki Hollanda doğumlu başarılı kanat oyuncusu kişisel Twitter hesabından “Komik, sanırım bazıları futbol izlemiyor, devam edin” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Genç oyuncu paylaşımını çok kısa bir süre içinde silerken mesajın Rusya ve Bosna Hersek maçları öncesi kadroyu açıklayan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya gittiği akıllara geldi. Süper Lig’de 5’i ilk 11’de olmak üzere 7 maçta forma giyen Bilal, etkili oyununa rağmen henüz gol veya asist üretemedi. SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımının, Bosna Hersek ve Rusya maçlarının kadrosu belli oldu A Milli Futbol Takımının 11 Ekim'de Bosna Hersek ve 14 Ekim'de Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu... İlgili Haberi Oku