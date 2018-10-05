Bilal Başaçıkoğlu’ndan Mircea Lucescu’ya flaş gönderme!

Kayserispor’un yıldız oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu, Türkiye A Milli Takım Aday Kadrosu’nun açıklanmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu. 23 yaşındaki Hollanda doğumlu başarılı kanat oyuncusu kişisel Twitter hesabından “Komik, sanırım bazıları futbol izlemiyor, devam edin” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Genç oyuncu paylaşımını çok kısa bir süre içinde silerken mesajın Rusya ve Bosna Hersek maçları öncesi kadroyu açıklayan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya gittiği akıllara geldi. Süper Lig’de 5’i ilk 11’de olmak üzere 7 maçta forma giyen Bilal, etkili oyununa rağmen henüz gol veya asist üretemedi.