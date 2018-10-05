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Bilal Başaçıkoğlu’ndan Mircea Lucescu’ya flaş gönderme!
Milli Takımlar

Bilal Başaçıkoğlu’ndan Mircea Lucescu’ya flaş gönderme!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu, Milli Takım aday kadrosunu açıklayan Mircea Lucescu'ya göndermede bulundu. Bilal paylaştıktan kısa süre sonra sildiği tweetinde "Komik, sanırım bazıları futbol izlemiyor, devam edin" ifadelerini kullandı.

5 Ekim 2018 13:57

Kayserispor’un yıldız oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu, Türkiye A Milli Takım Aday Kadrosu’nun açıklanmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu. 23 yaşındaki Hollanda doğumlu başarılı kanat oyuncusu kişisel Twitter hesabından “Komik, sanırım bazıları futbol izlemiyor, devam edin” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Genç oyuncu paylaşımını çok kısa bir süre içinde silerken mesajın Rusya ve Bosna Hersek maçları öncesi kadroyu açıklayan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya gittiği akıllara geldi. Süper Lig’de 5’i ilk 11’de olmak üzere 7 maçta forma giyen Bilal, etkili oyununa rağmen henüz gol veya asist üretemedi. 05 Ekim 2018 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımının, Bosna Hersek ve Rusya maçlarının kadrosu belli oldu A Milli Futbol Takımının 11 Ekim'de Bosna Hersek ve 14 Ekim'de Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:07 | 5 Ekim 2018
Bilal Başaçıkoğlu kayserispor Mircea Lucescu Türkiye A Milli Futbol Takımı
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