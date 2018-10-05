Beşiktaş Avrupa’da liderliği kaptırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç’in Malmö takımına deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna sahasında Sarpsborg’u 3-1 yenerek iyi başlayan siyah-beyazlılar, ikinci maçında Malmö’ye 2-0 yenildi.

Rakibi karşısında ilk yarıda Lens, Gökhan Töre ve Love ile gol pozisyonları yakalayan siyah-beyazlılar, Malmö kalecisi Dahlin’i geçemedi. Ev sahibi takım, ikinci yarıda Caner Erkin’in kendi kalesine attığı golün yanı sıra Markus Rosenberg’in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla 3 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi. İlk hafta Belçika ekibi Genk’e 2-0 yenilen Malmö ise 3 puanla son sırada yer aldı.

MALMÖ’YE KARŞI 3. MAĞLUBİYET

Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile yaptığı 5. maçta 3. mağlubiyetini yaşadı.

İki takım arasında oynanan 5 müsabakanın 1’ini Beşiktaş kazanırken, 1 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

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GOL SERİSİ BİTTİ

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında 8 maçtır sürdürdüğü gol serisi Malmö karşısında son buldu.

Siyah-beyazlıların Avrupa organizasyonlarında gol atma serisine oynadığı 9. maçta Malmö son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon Bayern Münih ağlarını havalandıran siyah-beyazlılar, bu sezon ise Avrupa Ligi’nde B36 Torshavn, LASK Linz, Partizan ve Sarpsborg maçları olmak üzere üst üste 8 maçta gol atmıştı.

LİDERLİĞİ KAPTIRDI

I Grubu’nda ikinci haftaya lider giren Beşiktaş, bu yenilginin ardından ikinciliğe geriledi.

Genk’i 3-1 yenen Sarpsborg, 3 puanla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip takımlardan Genk üçüncü, Malmö ise dördüncü ve son sırada yer aldı.

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BU SEZON AVRUPA LİGİ’NDE 2. MAĞLUBİYET

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon yaptığı 8. maçta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 de beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 17 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

DAHLİN KURTARIŞLARIYLA ÖN PLANA ÇIKTI

Malmö kalecisi Johan Dahlin, karşılaşmada gösterdiği performansla dikkati çekti.

İsveçli file bekçisi, müsabakada Vagner Love, Jeremain Lens ve Gökhan Töre’nin pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı ve takımının aldığı 3 puanda önemli rol oynadı.