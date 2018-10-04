YAZIK OLDU

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ŞAMPİYONLAR Ligi, hata affetmeyen farklı bir arena gibidir. Orada işler Türkiye'deki gibi yürümez.Sezon başından bu yana yazıyoruz G.Saray'ın defansif zaaflarını.

Fatih Hoca yönetimden takviye isterken ve yaptığı basın toplantılarında bugünleri işaret eder gibiydi. Bu maçta biz diyelim Muslera formsuzdu, siz deyin defans uyuyordu ama ne çare? Özellikle duran top organizasyonlarında hatalı adam paylaşımı yaparsan golü yersin, puanları kaçırırsın. Dahası atamazsan yersin. Ya o kaçan gollere ne demeli? Ah be G.Saray, bu kadar gol kaçar mı? Penaltıyı vermedi

Kadrolar açıklandığında açıkçası Onyekuru ve Rodrigues'in deplasmanda lüks olacağını düşünmüştüm ama Fatih Hoca'nın doğru bir kadroyu sahaya sürdüğünü ilk yarının sonuna doğru anladım. Porto'nun ilk yarıda bu kadar tutuk oynamasına rağmen 2 pozisyon bulup yararlanamamasını biraz şans biraz da sarı-kırmızılıların soğukkanlı olmasına bağlıyorum. Bir yandan da iç geçiriyorum. Sinan(2), Nagatomo ve Onyekuru gole o kadar yaklaştılar ki, bu sefer de şanssız olduklarını düşündüm. Her iki takımın ağır çekim oyunları, birbirlerini tartmaları tam bir taktik savaşı gibiydi. Casillas, Pereiara, Telles, Brahimi gibi yıldızları barındıran Porto, ikinci yarıda golü bulunca evinde oynamanın da avantajını kullanmaya başladı. Ancak şunu unutmadan söylemem lazım, G.Saray'ın bulduğu tüm pozisyonlar Porto'nun defansı önde kurmasından kaynaklandı. Arkaya atılan toplarla yüzde yüz gollük pozisyonlar buldu.

Maçın hakemi Micheal Oliver, iyi bir yönetim gösterse de Pereira'nın ceza sahası içinde Serdar'ı çekip düşürmesini es geçti. G.Saray için hedefte bir sapma olmaz. Üst üste yapacağı Schalke maçlarında kaybettiği puanları telafi edebilir.

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