UEFA’dan Caner Erkin gafı!

UEFA, Beşiktaş’ın milli futbolcusu Caner Erkin’in doğum gününü resmi Twitter hesabından kutladı. Caner Erkin’in doğum gününü “30. doğum günün kutlu olsun Caner Erkin” mesajı ile kutlayan UEFA, paylaşıma bir de video ekledi. Ancak UEFA, Avrupa Ligi hesabından paylaştığı videoda büyük bir gafa imza attı.

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Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda UEFA, hazırladığı videoda, Beşiktaş’ta forma giyen Caner Erkin’in, Fenerbahçe’de oynadığı dönemdeki gollere yer verdi. UEFA, daha sonra yaptığı bu paylaşımı sildi. UEFA, Avrupa Ligi’nden paylaştığı mesajı silerken, daha sonra Şampiyonlar Ligi hesabından Caner Erkin’in doğum günü ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Bu kez Caner Ekin’in Beşiktaş formalı bir videosunu kullanan UEFA, milli futbolcunun attığı çalımın yer aldığı görüntüye “Doğum günün kutlu olsun Caner Erkin” mesajına yer verdi.

Caner Erkin bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ön elemeler de dahil 7 maça çıkmış, Beşiktaş’ın B36 Torshavn ile oynadığı maçta da gol atmıştı. Caner Erkin, 7 maçta 3 de asist yapmıştı.