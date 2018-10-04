UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının maçları beIN Sports’ta

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un gruplarında bu akşam oynayacakları maçlar beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

beIN Sports’tan yapılan açıklamada, “Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçları beIN Sports tarafından naklen yayınlanacak.” ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe’nin D Grubu’nda Slovakya’nın Spartak Trnava takımı ile saat 19.55’te İstanbul’da, Beşiktaş’ın da I Grubu’nda İsveç’in Malmö ekibiyle saat 22.00’de deplasmanda yapacağı karşılaşmaların beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacağı belirtildi.

Akhisarspor’un ise J Grubu’nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile deplasmanda saat 22.00’de yapacağı mücadelenin beIN Sports 2 kanalından izlenebileceği kaydedildi.

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