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UEFA Avrupa Ligi | Karabağ 0-3 Arsenal | Bakü’de Mesut Özil’e destek!
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi | Karabağ 0-3 Arsenal | Bakü’de Mesut Özil’e destek!

UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ, konuğu Arsenal'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Tribünlerde yer alan 60 bin civarında taraftar Mesut Özil'e destek verdi.

4 Ekim 2018 22:49

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 2. haftasında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 3-0 mağlup etti. Başkent Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, İtalyan hakem Davide Massa yönetti.

Arsenal, ilk yarıyı Sokratis Papastathopoulos’un 4. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlandı. Emile Smith Rowe 53. dakikada ve Matteo Guendouzi 80. dakikada rakip fileleri havalandırarak Arsenal’a 3-0’lık galibiyeti getirdi.

Karşılaşmayı yaklaşık 60 bin taraftar izledi. Oyuna 65. dakikada giren Arsenal’ın Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, Azerbaycanlı taraftarlardan büyük alkış aldı. 04 Ekim 2018 Malmö-Beşiktaş maçı öncesi terör önlemi UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde İsveç polisi terör endişesi ile stat civarında ekstra güvenlik önlemi aldı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:49 | 4 Ekim 2018
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