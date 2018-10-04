UEFA Avrupa Ligi Grup D puan durumu! İşte, Fenerbahçe’nin grubunda son puan durumu

UEFA Avrupa Ligi bu hafta 2. grup maçları ile devam etti. Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe, Spartak Trnava’yı 2-0’la geçti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Anderlecht, Zagreb’e mağlup oldu. Grupta ikide iki yapan Dinamo Zagreb, liderliğini sürdürdü. İlk galibiyetini elde eden Fenerbahçe ise ikinci sıraya yükseldi.

Avrupa Ligi’nde 3. hafta müsabakaları 25 Ekim Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe’nin Anderlecht’e konuk olacağı haftada Dinamo Zagreb ise Spartak Trnava deplasmanına çıkacak.

UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar

Dinamo Zagreb: 6

Fenerbahçe: 3

Spartak Trnava: 3

Anderlecht: 0