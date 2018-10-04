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UEFA Avrupa Ligi Grup D puan durumu! İşte, Fenerbahçe’nin grubunda son puan durumu
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi Grup D puan durumu! İşte, Fenerbahçe’nin grubunda son puan durumu

UEFA Avrupa Ligi D grubunda oynanan iki maçla 2. hafta grup maçları sona erdi. Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı mağlup etmesinin ardından gruptaki sıralama değişti. İşte Fenerbahçe'nin yer aldı Avrupa Ligi D grubunda son puan durumu...

4 Ekim 2018 23:34

UEFA Avrupa Ligi bu hafta 2. grup maçları ile devam etti. Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe, Spartak Trnava’yı 2-0’la geçti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Anderlecht, Zagreb’e mağlup oldu. Grupta ikide iki yapan Dinamo Zagreb, liderliğini sürdürdü. İlk galibiyetini elde eden Fenerbahçe ise ikinci sıraya yükseldi.

Avrupa Ligi’nde 3. hafta müsabakaları 25 Ekim Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe’nin Anderlecht’e konuk olacağı haftada Dinamo Zagreb ise Spartak Trnava deplasmanına çıkacak.

UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar

Dinamo Zagreb: 6

Fenerbahçe: 3

Spartak Trnava: 3

Anderlecht: 0

Son güncelleme 23:35 | 4 Ekim 2018
avrupa ligi Fenerbahçe puan durumu
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