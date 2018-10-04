Tugay Kerimoğlu’ndan Younes Belhanda’ya büyük tepki: ‘Ne güzel değil mi?’

UEFA ŞAmpiyonlar Ligi D Grubu’nda oynanan Porto maçı sonrası, performansı tartışılan isimlerden olan Younes Belhanda’nın görüntüsü sosyal medyada tepki çekti.

Faslı futbolcu maç sonunda Porto forması giyerken gülümseyen tavırlar içinde olması ve mutlu bir görüntü sergilemesi taraftarları kızdırdı.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Galatasaray’ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu ise maçtan sonra yaptığı yorumda Faslı yıldıza yüklendi.

Kerimoğlu, “Ne güzel, değil mi? Gülüyor, keyfi yerinde, huzurlu. Fotoğraf belli. Fazla konuşmaya da gerek yok. Burada hizmet ettiğin kulüp sana değer vermiş, karşılığında seninle kontrat imzalamış, keyfin yerinde, umursamıyorsun.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray kaçan gollere yanıyor! Tam 6 kez... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'ya konuk olan temsilcimiz Galatasaray, zorlu deplasmanda kaçırdığı net gol fırsatlarına yanıyor. Maçın ilk yarısında 4 net gol fırsatından yararlanamayan sarı kırmızılılar, son vuruşlardaki başarısızlığın faturasını çok ağır ödedi. İlgili Haberi Oku