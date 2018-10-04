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Tugay Kerimoğlu’ndan Younes Belhanda’ya büyük tepki: ‘Ne güzel değil mi?’
Şampiyonlar Ligi

Tugay Kerimoğlu’ndan Younes Belhanda’ya büyük tepki: ‘Ne güzel değil mi?’

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın Porto maçından sonra kameralara yansıyan görüntüsü tepki topladı. Sarı kırmızılı kulübün efsanesi Tugay Kerimoğlu, "Ne güzel değil mi? Gülüyor, keyfi yerinde, huzurlu" diyerek yıldız oyuncuya tepki gösterdi

4 Ekim 2018 00:27

UEFA ŞAmpiyonlar Ligi D Grubu’nda oynanan Porto maçı sonrası, performansı tartışılan isimlerden olan Younes Belhanda’nın görüntüsü sosyal medyada tepki çekti.

Faslı futbolcu maç sonunda Porto forması giyerken gülümseyen tavırlar içinde olması ve mutlu bir görüntü sergilemesi taraftarları kızdırdı.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Galatasaray’ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu ise maçtan sonra yaptığı yorumda Faslı yıldıza yüklendi.

Kerimoğlu, “Ne güzel, değil mi? Gülüyor, keyfi yerinde, huzurlu. Fotoğraf belli. Fazla konuşmaya da gerek yok. Burada hizmet ettiğin kulüp sana değer vermiş, karşılığında seninle kontrat imzalamış, keyfin yerinde, umursamıyorsun.” ifadelerini kullandı.

04 Ekim 2018 Galatasaray kaçan gollere yanıyor! Tam 6 kez... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'ya konuk olan temsilcimiz Galatasaray, zorlu deplasmanda kaçırdığı net gol fırsatlarına yanıyor. Maçın ilk yarısında 4 net gol fırsatından yararlanamayan sarı kırmızılılar, son vuruşlardaki başarısızlığın faturasını çok ağır ödedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:43 | 4 Ekim 2018
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