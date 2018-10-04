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Trabzonspor 56 milyon 172 bin TL ödemekten kurtuldu
Trabzonspor

Trabzonspor 56 milyon 172 bin TL ödemekten kurtuldu

Trabzonspor, Slovak futbolcusu Juraj Kucka'ya 56 milyon 172 bin TL tazminatı ödemek zorunda kalmaktan kurtuldu.

4 Ekim 2018 11:50

Büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıya kalan Trabzonspor, 56 milyon 172 bin TL tazminat ödemek zorunda kalmaktan son anda kurtuldu. Trabzonspor’u alacaklarından ötürü FIFA’ya şikayet eden Slovak futbolcu Juraj Kucka, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği Karadeniz ekibinden 8 milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat alma hakkı elde edecekti. Trabzonspor, Kucka’ya 970 bin Euro (6 Milyon 800 Bin TL) ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 Milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat ödemek zorunda olmaktan kurtuldu.

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Oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde gereği, alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda 8 milyon Euro’luk bir tazminat maddesi bulunuyor.

Son güncelleme 11:51 | 4 Ekim 2018
Juraj Kucka trabzonspor
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