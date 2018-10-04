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CANLI | Standard Liege 0-0 Akhisarspor maçı
Uefa Avrupa Ligi

CANLI | Standard Liege 0-0 Akhisarspor maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci maçlarında heyecan Standard Liege Akhisarspor maçı ile devam ediyor. Temsilcimiz Avrupa'da tarihinin ilk puan ve puanlarını elde etmenin peşinde. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

4 Ekim 2018 19:34

UEFA Avrupa Ligi’nde J Grubu ikinci maçında Akhisarspor, Standard Liege’e konuk oluyor.

Gruptaki ilk maçında konuğu Krasnodar’a 1-0 mağlup olan ancak oyunu ve mücadelesiyle alkış alan Ege temsilcisi, deplasmanda ilk puan ve puanlarını almanın peşinde. Sevilla’ya İspanya’da 5-1’lik skorla kaybeden Belçika ekibi Standard Liege ise evinde kazanmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Temsilcimizde sakat Serginho’nun yanısıra Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Bokila ve Larsson da forma giyemiyor.

STANDARD LIEGE – AKHİSARSPOR

STAT: Dufrasne

SAAT: 22.00

YAYIN: Bein Sports HD 2

HAKEM: Manuel Shuettengruber

STANDARD LIEGE: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond

TEKNİK DİREKTÖR: Michel Preud’homme

AKHİSARSPOR: Fatih, Caner, Lopes, Mustafa Yumlu, Josue, Güray Vural, Bilal Kısa, Aykut, Onur Ayık, Barbosa, Seleznyov

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Aslan

Son güncelleme 22:05 | 4 Ekim 2018
Akhisarspor Standard Liege uefa avrupa ligi
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