CANLI | Standard Liege 0-0 Akhisarspor maçı

UEFA Avrupa Ligi’nde J Grubu ikinci maçında Akhisarspor, Standard Liege’e konuk oluyor.

Gruptaki ilk maçında konuğu Krasnodar’a 1-0 mağlup olan ancak oyunu ve mücadelesiyle alkış alan Ege temsilcisi, deplasmanda ilk puan ve puanlarını almanın peşinde. Sevilla’ya İspanya’da 5-1’lik skorla kaybeden Belçika ekibi Standard Liege ise evinde kazanmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Temsilcimizde sakat Serginho’nun yanısıra Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Bokila ve Larsson da forma giyemiyor.

STANDARD LIEGE – AKHİSARSPOR

STAT: Dufrasne

SAAT: 22.00

YAYIN: Bein Sports HD 2

HAKEM: Manuel Shuettengruber

STANDARD LIEGE: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond

TEKNİK DİREKTÖR: Michel Preud’homme

AKHİSARSPOR: Fatih, Caner, Lopes, Mustafa Yumlu, Josue, Güray Vural, Bilal Kısa, Aykut, Onur Ayık, Barbosa, Seleznyov

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Aslan