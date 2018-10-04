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Spor Toto 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

4 Ekim 2018 11:28

Spor Toto 1. Lig’de 8. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Altay-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Ekim Cumartesi:

14.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor: Onur Özütoprak

14.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Ramazan Keleş

19.30 Altınordu-İstanbulspor: Erkan Engin

7 Ekim Pazar:

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Çağdaş Altay

16.30 Boluspor-Giresunspor: Hakan Ceylan

19.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok: Bülent Birincioğlu

19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor: Abdülkadir Bitigen

Son güncelleme 11:28 | 4 Ekim 2018
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