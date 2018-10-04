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Spartak Trnava Teknik Direktörü Radoslav Latal: “Belki ilginç gelecek ama bence…”
Uefa Avrupa Ligi

Spartak Trnava Teknik Direktörü Radoslav Latal: “Belki ilginç gelecek ama bence…”

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Spartak Trnava'nın teknik direktörü Latal, maçtan sonra yaptığı açıklamada"Belki ilginç gelecek ama bence ilk yarıda ikinci yarıdan daha kötü oynadık" dedi.

4 Ekim 2018 23:17

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe’ye 2-0 yenilen Spartak Trnava’nın teknik direktörü Radoslav Latal, karşılaşmanın kendileri açısından önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Latal, son zamanlarda deplasmanlarda iyi performans gösteremediklerini belirtti.

Fenerbahçe’nin ilk yarıda büyük baskı kurduğunu ve bunun kendileri açısından top kayıplarına neden olduğunu dile getiren Latal, şöyle konuştu:

“Fenerbahçe’nin bu baskısını kırmak için ayağımızda top tutmamız gerekiyordu ama bunu başaramadık. Belki ilginç gelecek ama bence ilk yarıda ikinci yarıdan daha kötü oynadık. İkinci yarıya daha iyi başladık. Yaptığımız ilk hatada kalemizde gol gördük. İkinci golü yedikten sonra maçı çevirmemiz çok zordu. Bu karşılaşma bizim için iyi bir tecrübe oldu. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız.”

Latal, Dinamo Zagreb’in 6 puana ulaştığını ve büyük şans yakaladığını da ifade ederek, gruptan çıkacak ikinci takımın Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak maçların ardından belli olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Son güncelleme 23:17 | 4 Ekim 2018
Fenerbahçe Phillip Cocu Radoslav Latal Spartak Trnava
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