Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol Casillas’a övgüler yağdırdı

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Porto’ya 1-0 kaybettiği maçın ardından Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol değerlendirmelerde bulundu.

RIDVAN DİLMEN: CASILLAS’IN BU FOTOĞRAFI HER ŞEYİ ANLATIYOR

Kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu, bir Dünya şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan Casillas’ın Porto’nun kaçıdığı bir golden sonra yere yıkıldığını ifade eden Dilmen; “Casillas’ın son yıllarını beğenmiyordum ancak tecrübenin ne kadar önemli olduğunu dün bize gösterdi. Maçın özeti şuydu; 83’te Porto net bir pozisyon kaçırdı, kameralar Casillas’a döndü ve dünya şampiyonlukları kazanan Casillas’ın yere yığıldığını gösterdi, bunu 20 yaşındaki tecrübesiz bir kaleci yapar. Bu Casillas’ın fotoğrafı, Galatasaray’ın Porto’ya yaptığı baskının sonucuydu. Skor için üzücü ama oyun açısından üzülmeye gerek yok, grubun en iyi takımı maç yaptı. Sadece Schalke’nin puanını 4 yapması hoşuma gitmedi” dedi.

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“PORTO, GALATASARAY’A SAYGI DUYMAK ZORUNDA KALDI”

Galatasaray’ın Fatih Terim’in bu döneminde en iyi futbolunu oynadığını ifade eden Dilmen, “Galatasaray’ın bu sezon oynadığı hatta şampiyon olduğu sezon içerisinde de en iyi oynadığı maçı kaybetti. Zaten kötü oynadığı zaman kaybediyordu, ligde de öyle. Moskova maçında dahi bu kadar rahat gol pozisyonuna girmemişti Galatasaray. Rahat derken mutlaka çalışılmıştır. Porto’nun çok güçlü iki kanat oyuncusu var, ikisine karşı önlem aldı Terim, önlemi düşünürken de dar alanda değil geniş alanda uyguladı. Takımını sürekli öne doğru oynattı hoca, bu Terim’in sevdiği bir tarz. Porto bunu beklemiyordu ve böyle bir baskıyla karşılaşınca da Galatasaray’a saygı duymak zorunda kaldılar ve saygı duydular. Pozisyon sayısında Galatasaray iyiydi, 0-0 giden oyunda da Galatasaray’ın 4 tane net pozisyonu var” şeklinde konuştu.

MEHMET DEMİRKOL :Kaleciler çok belirleyici oldu

”Kaledeki bir zamanların büyük kalecisi Casillas'tı. Yaşlanmış Casillas değildi. Sinan Gümüş o gölü yapsa Bale golü olacaktı. Çok iyi çıktı ve atsaydı gecenin golü olurdu. Kaleciler çok belirleyici oldu. Kaçırdığımız pozisyonlar penaltıdan daha net. VAR olsaydı penaltı çıkardı Serdar Aziz'in düşüşünde ama hızlı pozisyonda görmesi zor. Kesin penaltıydı.”

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Fatih Hoca'yı şansı terk etmiş

”Galatasaray çok iyi çizilmiş bir deplasman oyunu vardı. Hocayı tebrik etmek lazım. Fernando'nun ilk yarı performansı çok belirleyiciydi. Takımı baskıdan kurtardı. Donk'un sarı kartla 2. yarıya başlayışı Fernando'nun özgürlüğünü elinden aldı. İlk yarıda Fernando'nun özel oyunuyla Porto baskı kuramadı. Galatasaray 6 pozisyon buldu bana göre 5'i gol. Fatih Hoca böyle bir oyundan yenilgiyle dönmez. Fatih Hoca'yı şansı terk etmiş görünüyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı bir takım 6 net pozisyona girdi ve kaybetti. Bunu maçtan önce söylesen inanmazdım.”

Adam adama yapılması gerekir

”Hem oyuncuları hem Fatih Hoca'yı tebrik ediyorum. Belhanda'dan beklenti başka ama yine de standart görevini yaptı. Lokomotiv maçından daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Tek hata o goldü. O bölgenin boş kalması kabul edilemez. Muslera bu toplara hiç çıkmıyor. Şu topu oynayan takımın o golü yememesi lazım. Kim nereden geldi ne oluyor anlamadı Galatasaray savunması. Bu işin çözümü full alan savunması olması lazım. Adam adama yapılmaması gerekir. Savunma oyuncularını bu kadar durağan tutmamak lazım. Çözüm bence alan savunması. Bu kadar iyi oynarken çok üzücü oldu.”

Porto forması giyip gülümseme olmaz

”Belhanda çok kötü değildi. Kendisine verilen görevi belli oranda yapmamış olsa Galatasaray bu kadar kolay çıkamazdı. Tabi sırtında 10 numara olunca beklenti büyük oluyor. Maç sonu görüntüsü de normal değil. Bireysel hedeflerin ortak hedefle uyumu çok önemlidir, paralel olması gerekir. Mağlubiyetin ardından Porto forması giyip gülümseme olmaz. Yapma bunu.”

”Genel anlamda Galatasaray için yazık oldu. O golü atsa Sinan hiçbir şey konuşmamış olacaktık. Bu oyun bu tip oyuncularla oynanır. Eren veya Gomis konusu değil. Her maçta oynanacak bir taktik değildi ama dün için normaldi. Fatih Hoca'nın Eren'e bir kızgınlığı olduğu maç öncesi açıklamalarından belliydi.”

”Feghouli dün oyuna girdi. Demek ki Fatih Hoca silmemiş onu. Feghouli'nin neden ben bu takımın merkezinde yokum diye kendisine sorması gerekir. Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi hesabı yapılmaz. Son ana kadar orada kalmak için savaşırsın.”