Rakitic’ten Tsubasa golü! Geceye damga vurdu…

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi B grubunda Barcelona’nın deplasmanda Tottenham’ı 4-2 mağlup ettiği maçta Ivan Rakitic’in attığı gol geceye damga vurdu. Henüz 2.dakikada Coutinho ile öne geçen Barça, 28’de Hırvat yıldızı Rakitic’in muhteşem golüyle farkı 2’ye taşıdı.

İlk golü atan Coutinho’nun ceza sahası dışına çıkardığı topa gelişine mükemmel bir vuruş yapan Rakitic attığı golle adeta gözlerin pasını sildi. Sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan golü arasına giren Rakitic’in o vuruşu için ‘Tsubasa golü’ benzetmesi yapıldı. Ivan Rakitic‘in Tottenham’a karşı attığı bu gol, aynı zamanda Barcelona’nın, eleme turları da dahil olmak üzere, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası tarihinde kaydettiği 600. gol olarak tarihe geçti.

Barcelona 56 ve 90’da Messi ile 2 gol daha bularak maçı 4-2 kazandı. Tottenham’ın golleri ise 52’de Harry Kane ve 66’da Lamela ile geldi. İşte Rakitic’in golü için yapılan paylaşımlar…

Rakitic ne gol atmış anam babam Tsubasa mısın sen? — Nizamoğlu (@OnurNizamoglu61) 3 Ekim 2018

Rakitiç şaşırmış. O nasıl vuruş öyle — Hakan Gündoğar (@Hakan_gundogar) 3 Ekim 2018

Her kimki Rakitic’in golünü halı sahada attım diyorsa yalan söylüyordur inanmayın,çünkü halı saha topcusu öyle vuruş yapamaz.. — epiktetosfb (@epiktetosfb) 4 Ekim 2018

Rakitic'in golünden önce Brugge'lü Groeneveld'in Atletico'ya ve PSV'li Rosario'nun İnter'e attığı golleri izleyin. Bu seviye başka seviye. — Özgün Önder Doğan (@OzgunOnderDogan) 3 Ekim 2018