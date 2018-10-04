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Rakitic’ten Tsubasa golü! Geceye damga vurdu…
Şampiyonlar Ligi

Rakitic’ten Tsubasa golü! Geceye damga vurdu…

Barcelona'nın Tottenham'ı 4-2 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Rakitic geceye damga vurdu. Bu gol aynı zamanda Barcelona'nın Avrupa'da attığı 600. gol olarak tarihe geçti.

Ümit GENÇ 4 Ekim 2018 10:27

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi B grubunda Barcelona’nın deplasmanda Tottenham’ı 4-2 mağlup ettiği maçta Ivan Rakitic’in attığı gol geceye damga vurdu. Henüz 2.dakikada Coutinho ile öne geçen Barça, 28’de Hırvat yıldızı Rakitic’in muhteşem golüyle farkı 2’ye taşıdı.

İlk golü atan Coutinho’nun ceza sahası dışına çıkardığı topa gelişine mükemmel bir vuruş yapan Rakitic attığı golle adeta gözlerin pasını sildi. Sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan golü arasına giren Rakitic’in o vuruşu için ‘Tsubasa golü’ benzetmesi yapıldı. Ivan Rakitic‘in Tottenham’a karşı attığı bu gol, aynı zamanda Barcelona’nın, eleme turları da dahil olmak üzere, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası tarihinde kaydettiği 600. gol olarak tarihe geçti.

Barcelona 56 ve 90’da Messi ile 2 gol daha bularak maçı 4-2 kazandı. Tottenham’ın golleri ise 52’de Harry Kane ve 66’da Lamela ile geldi. İşte Rakitic’in golü için yapılan paylaşımlar…

Son güncelleme 10:30 | 4 Ekim 2018
barcelona gol Rakitic Tottenham
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