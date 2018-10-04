PSG Kızılyıldız özet izle! Neymar’ın yıldızlaştığı maçta PSG’den gol şov!

Geçtiğimiz hafta son dakika golü ile Liverpool’a yenilen PSG, geçen haftanın acısını adeta Kızılyıldız’dan çıkardı. Karşılaşmaya etkili başlayan Paris Saint-Germain, 20’de Neymar’ın harika frikik golüyle öne geçti. Golden sonra da ataklarına devam eden PSG, 22’de yeniden Neymar, 37’de Edinson Cavani, 41’de Angel Di Maria’nın golleriyle farkı ilk yarıda 4’e çıkardı. Devre arasına PSG 4-0 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısının 70. dakikasında Kylian Mbappe’nin golüyle skoru 5-0’a getiren PSG, 74’te bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen Marko Marin’in golüne engel olamadı ve fark yeniden 4’e düştü. 81. dakikada PSG’de Neymar bir kez daha sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta bir kez daha frikikten golünü atan Neymar hat-trick’i tamamladı ve skor 6-1’e geldi.

PSG KIZILYILDIZ ÖZET

Dakika 20 GOOOLL!! Neymar takımını öne geçiren golü atıyor.

Dakika 22 GOOOLL!! Paris St Germain, Neymar ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

Dakika 29 Neymar önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Neymar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Dakika 37 GOOOLL!! Edinson Cavani tabelayı 3 – 0 olarak değiştiriyor.

Dakika 42 GOOOLL!! Angel Di Maria tabelayı 4 – 0 olarak değiştiriyor.

Dakika 50 Ceza sahası içinde topla buluşan Adrien Rabiot, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Dakika 70 GOOOLL!! Kylian Mbappe, Paris St Germain adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 5-0

Dakika 74 GOOOLL!! Marko Marin, Kızıl Yıldız adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 5-1

Dakika 81 GOOOLL!! Neymar, Paris St Germain adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 6-1

Dakika 90 Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Paris St Germain: 6 – Kızıl Yıldız: 1

NEYMAR ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 30. GOLÜNÜ ATTI

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hat-trick yapan Neymar, 30 gole ulaşarak, Şampiyonlar Ligi’nde 30 golle en golcü Brezilyalı oyuncu olan Kaka’nın rekoruna ortak oldu.