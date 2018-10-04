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Porto Galatasaray maç özeti izle! GS Porto deplasmanından üzgün ayrıldı!
Şampiyonlar Ligi

Porto Galatasaray maç özeti izle! GS Porto deplasmanından üzgün ayrıldı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikincisinde Porto ile mücadele etti. Nefes kesen mücadeleyi izleyemeyenler özet görüntüleri merak ediyor. Porto Galatasaray maç özeti ve golleri, Şampiyonlar Ligi maç özeti ve gollerinin haberimizde bulunan linkten izleyebilirsiniz. İşte Porto Galatasaray maç özeti...

4 Ekim 2018 08:35

Devler Ligi’nde bir hafta daha sona erdi. D Grubunda Porto evinde Galatasaray’ı 1-0 ile geçti. Bol bol pozisyon üreten temsilcimiz efsane kaleci Casillas’ı geçemedi. Porto Galatasaray maçını izleyemeyenler için özet görüntüleri haberimizde. İşte Porto Galatasaray maç özeti, golleri ve merak edilenler…

Terim’den 6 değişiklik

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçınının 11’ine göre 6 değişiklik yaptı. Terim, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ilk 11’ini sahaya sürdü.

PORTO GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray’da İsmail Çipe, Mariano Filho, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Sofiane Feghouli yedekler arasında bulundu. Erzurumspor maçına ilk 11’de çıkan Ndiaye cezası, Emre Akbaba ise sakatlığı nedeniyle Porto’ya karşı forma giyemedi.

Aslan fırtına gibi başladı

Maça müthiş giren Galatasaray, henüz ilk dakikalardan itibaren Porto kalesinde tehlike yaratmaya başladı. Özellikle Sinan Gümüş’le gole çok yaklaşan Cimbom, ilk 45 dakikada 4 net pozisyon yakalasa da bir türlü topu kaleden geçiremedi. Tek pozisyon yakalayan Porto’da ise Brahimi’nin şık vuruşunu Muslera aynı güzellikte çıkardı.

Son güncelleme 08:58 | 4 Ekim 2018
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