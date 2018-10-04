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Portekiz’de Ronaldo şoku! Kadroya alınmadı…
Dünyadan Futbol

Portekiz’de Ronaldo şoku! Kadroya alınmadı…

Cristiano Ronaldo ile Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Portekiz'in Polonya ve İskoçya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna alınmadı. Ronaldo'nun kadroya çağrılmaması kararının Amerika'da hakkında ortaya atılan tecavüz iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.

4 Ekim 2018 15:25

Kathryn Mayorga isimli bir kadın, 2009’da Las Vegas’ta Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiği için dava açtı. Ronaldo bu iddiaları yalanlarken; yıldız oyuncu ülkesinin UEFA Uluslar Kupası’nda 11 Ekim’de Polanda ve üç gün sonra da İskoçya ile oynayacağı maçların kadrosuna alınmadı. Ülke basınında kadronun açıklanmasından önce Ronaldo’nun Juventus’a daha hızlı adapte olmak için affını isteyeceği şeklinde haberler çıksa da Ronaldo’nun bu kararı dikkat çekti.

Teknik direktör Fernando Santos oyuncuyla konuştuktan sonra bu kararı aldığını ve Kasım ayındaki maçlarda da çağrılmayacağını açıkladı. Santos, olayla ilgili detaylı bilgi vermedi ve kararın kişisel olduğunu söylemekle yetindi. Daha önce kadronun gediklisi olan Ricardo Quaresma da bu kez milli takıma çağrılmadı. Beşiktaş’ın defanstaki en büyük güvencelerinden Beto ile Göztepe kalecisi Beto kadroya çağrıldı.

Son güncelleme 15:28 | 4 Ekim 2018
portekiz ronaldo
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