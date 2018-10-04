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Portekiz Milli Takımı’ndan Pepe’ye davet! Quaresma ve Ronaldo ise…
Milli Takımlar

Portekiz Milli Takımı’ndan Pepe’ye davet! Quaresma ve Ronaldo ise…

Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçların kadrosunu açıklayan Portekiz Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Pepe davet edilirken Ricardo Quaresma ve Cristiano Ronaldo ise kadroya çağırılmadı

4 Ekim 2018 17:36

Portekiz Milli Takımı’nın Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçlarının kadrosu açıklandı.  Beşiktaşlı futbolculardan Pepe kadroya çağırılırken, Ricardo Quaresma ise kadroya alınmadı.

Ayrıca Juventus’ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da kadroda yer almadı. Öte yandan Göztepe’nin kalecisi Beto da kadroya dahil edildi.

Portekiz’in UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim’de Polonya ile oynayacağı karşılaşma ile 14 Ekim’de İskoçya ile yapacağı hazırlık maçındaki kadrosu şöyle;

KALECİLER: Beto (Göztepe), Claudio Ramos (Tondela), Rui Patricio (Wolverhampton)

DEFANS: Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luis Neto (Zenit), Mario Rui (Napoli), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Beşiktaş), Ruben Dias (Benfica)

ORTA SAHA: Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Münih), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)

FORVET: Andre Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Eder (Lokomotiv Moskova), Gonçalo Guedes (Valencia), Helder Costa (Wolverhampton)

Son güncelleme 17:36 | 4 Ekim 2018
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