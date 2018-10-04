Napolili Milik, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından gasp edildi

SKOR DIŞ HABERLER/ Şampiyonlar Ligi C grubunda Liverpool’u İnsigne’nin 90.dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Napoli’de maçın ardından Polonyalı yıldız Arkadiusz Milik gasp edildi. Devler Ligi 2.maçında evinde Liverpool’u 1-0 mağlup eden Napoli’nin 24 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Milik maç sonu büyük bir şok yaşadı… San Paolu Stadı’nda oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan Milik, Liverpool galibiyetinin ardından evine giderken soyuldu.

Rakitic`ten Tsubasa golü! Geceye damga vurdu... Barcelona'nın Tottenham'ı 4-2 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Rakitic geceye damga vurdu. Bu gol aynı zamanda Barcelona'nın Avrupa'da attığı 600. gol olarak tarihe geçti. İlgili Haberi Oku

Napoli yerel basınının haberine göre stattan evine doğru giden Polonyalı oyuncu kafasına silah doğrultan 2 soyguncu tarafından gasp edildi. Milik’in 20 bin Euro değerindeki Rolex marka saatini alan soyguncular kayıplara karışırken genç oyuncu yaşadığı şokun ardından soluğu karakolda aldı. Napoli’de daha önce 2016 yılında İnsigne, 2013’da Hamsik, 2012’da ise Cavani benzer bir soygun olayıyla gündeme gelmişti.