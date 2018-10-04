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Napolili Milik, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından gasp edildi
Dünyadan Futbol

Napolili Milik, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından gasp edildi

Devler Ligi'nde Liverpool galibiyetinden sonra evine gitmekte olan Napoli forveti Arkadiusz Milik, gece yarısı saat 2'de gasp edildi. Milik'e silah doğrultan saldırgan, 20 bin Euro değerindeki saati alıp kayıplara karıştı.

Ümit GENÇ 4 Ekim 2018 12:43

SKOR DIŞ HABERLER/ Şampiyonlar Ligi C grubunda Liverpool’u İnsigne’nin 90.dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Napoli’de maçın ardından Polonyalı yıldız Arkadiusz Milik gasp edildi. Devler Ligi 2.maçında evinde Liverpool’u 1-0 mağlup eden Napoli’nin 24 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Milik maç sonu büyük bir şok yaşadı… San Paolu Stadı’nda oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan Milik, Liverpool galibiyetinin ardından evine giderken soyuldu.

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Napoli yerel basınının haberine göre stattan evine doğru giden Polonyalı oyuncu kafasına silah doğrultan 2 soyguncu tarafından gasp edildi. Milik’in 20 bin Euro değerindeki Rolex marka saatini alan soyguncular kayıplara karışırken genç oyuncu yaşadığı şokun ardından soluğu karakolda aldı. Napoli’de daha önce 2016 yılında İnsigne, 2013’da Hamsik, 2012’da ise Cavani benzer bir soygun olayıyla gündeme gelmişti.

Son güncelleme 12:50 | 4 Ekim 2018
liverpool milik Napoli
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