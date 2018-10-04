Malmö-Beşiktaş maçı öncesi terör önlemi

1 UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Malmö takımı ile karşılaşacak TSİ 22.00'de başlayacak maç öncesi terör endişesi ile stat civarında ekstra güvenlik tedbirleri alındı.
2 Son zamanlarda İsveç’te artan suikast ve eylem ihbarlarının ardından İsveç polisi Beşiktaş - Malmö maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı.
3 Stat ve çerçevesinde birçok noktada kimlik kontrolü ve aramalar yapan güvenlik güçleri kuş uçurtmuyor.
4 Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda istihbarat, terör, organize ve asayiş ekipleri görev yaparken havada da polis helikopterleri uçuyor.
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