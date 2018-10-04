Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK Avrupa Ligi’nde 2’de 2 peşinde

Avrupa Ligi I Grubunda yer alan Beşiktaş İsveç temsilcisi Malmö’ye konuk oluyor. İlk maçta Sarpsborg’u yenen Beşiktaş, bu maçı da kazanarak grupta liderliği almak istiyor. İlk maçta Genk’e mağlup olan Malmö ise seyircisi önünde ilk puanını Beşiktaş’tan almak için 90 dakika boyunca çabalayacak. İsveç’te oynanacak Avrupa Ligi maçını ekran başında takip edecek Beşiktaş taraftarları günün erken saatlerinden itibaren Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırmaya başladı. Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hakkında tüm detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz…

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını Malmö ile yapacak. 4 Ekim Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak Malmö Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak.

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Malmö: Dahlin, Safari, Bengtsson, Nielsen, Vindheim, Rieks, Lewicki, Bachirou, Christiansen, Rosenberg, Antonsson

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Babel, Larin

Asil formalarımız, Swedbank Stadı soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor. #Beşiktaş pic.twitter.com/EdkmoMpyP6 — Beşiktaş JK (@Besiktas) 4 Ekim 2018

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARIN 212. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 212. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 211 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 298 gol gördü.