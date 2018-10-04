Malmö Beşiktaş maçı canlı izle! Avrupa Ligi maçında Beşiktaş galibiyet arıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda Beşiktaş Malmö ile karşılaşacak. İlk maçında Sarpsborg engelini geçen Beşiktaş Malmö’yü de yenerek 2’de 2 yapmak istiyor. İlk maçında Genk’e 2-0 mağlup olan Malmö ise Beşiktaş karşısında mutlak puan almak istiyor. İsveç’te oynanandığı için maçı tribünde takip edemeyecek olan Beşiktaş taraftarları ise “Malmö Beşiktaş canlı izle” aramaları yaparak Avrupa Ligi maçı canlı yayınına ulaşmak istiyor. Malmö Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

MALMÖ BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

MALMÖ BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

MALMÖ BEŞİKTAŞ İLK 11

MALMÖ: Dahlin, Safari, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Rosenberg, Christiansen, Bengtsson, Nilsen, Vindheim

TEKNİK DİREKTÖR: Uwe Rösler

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Necip, Ljajic, Medel, Gökhan Töre, Lens , Vagner

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Beşiktaşımızın UEFA Avrupa Ligi I Grubu Malmö maçı kadrosu#Beşiktaş#UEL pic.twitter.com/WngzYiJqo1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) 4 Ekim 2018

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını Malmö ile yapacak. 4 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak Malmö Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ TERÖR ALARMI

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Malmö takımı ile karşılaşacak TSİ 22.00’de başlayacak maç öncesi terör endişesi ile stat civarında ekstra güvenlik tedbirleri alındı. Son zamanlarda İsveç'te artan suikast ve eylem ihbarlarının ardından İsveç polisi Beşiktaş – Malmö maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Stat ve çerçevesinde birçok noktada kimlik kontrolü ve aramalar yapan güvenlik güçleri kuş uçurtmuyor.

Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda istihbarat, terör, organize ve asayiş ekipleri görev yaparken havada da polis helikopterleri uçuyor.