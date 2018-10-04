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CANLI | Malmö 0-0 Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)
Uefa Avrupa Ligi

CANLI | Malmö 0-0 Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında ikinci maçların heyecanı Malmö Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş ikide iki yaparak I Grubu'nda liderliğini sürdürmenin peşinde. Müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlk yarı oynanıyor.

4 Ekim 2018 18:46

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Malmö’ye konuk oluyor. İlk maçta Sarpsborg’u 3-1’lik skorla mağlup eden ve gruplara net bir galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Genk’e 2-0 mağlup olan Malmö’yü de devirerek zirvedeki yerini korumak ve yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Malmö ise ev sahibi avantajını kullanarak temsilcimiz karşısında gruptaki ilk puan veya puanlarını almanın peşinde. Müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

MALMÖ – BEŞİKTAŞ

STAT: Swedbank

SAAT: 22.00

YAYIN: Bein Sports 1

HAKEM: Aleksandar Stavrev

MALMÖ: Dahlin, Safari, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Rosenberg, Christiansen, Bengtsson, Nilsen, Vindheim

TEKNİK DİREKTÖR: Uwe Rösler

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Necip, Ljajic, Medel, Gökhan Töre, Lens , Vagner

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

04 Ekim 2018 UEFA Avrupa Ligi`nde Türk takımlarının maçları beIN Sports`ta UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un bu akşam oynayacağı maçları beIN Sports'un yayınlayacağı açıklandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:05 | 4 Ekim 2018
beşiktaş malmö uefa avrupa ligi
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