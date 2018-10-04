CANLI | Malmö 0-0 Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Malmö’ye konuk oluyor. İlk maçta Sarpsborg’u 3-1’lik skorla mağlup eden ve gruplara net bir galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Genk’e 2-0 mağlup olan Malmö’yü de devirerek zirvedeki yerini korumak ve yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Malmö ise ev sahibi avantajını kullanarak temsilcimiz karşısında gruptaki ilk puan veya puanlarını almanın peşinde. Müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

MALMÖ – BEŞİKTAŞ

STAT: Swedbank

SAAT: 22.00

YAYIN: Bein Sports 1

HAKEM: Aleksandar Stavrev

MALMÖ: Dahlin, Safari, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Rosenberg, Christiansen, Bengtsson, Nilsen, Vindheim

TEKNİK DİREKTÖR: Uwe Rösler

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Necip, Ljajic, Medel, Gökhan Töre, Lens , Vagner

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

UEFA Avrupa Ligi`nde Türk takımlarının maçları beIN Sports`ta UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un bu akşam oynayacağı maçları beIN Sports'un yayınlayacağı açıklandı. İlgili Haberi Oku