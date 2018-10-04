CANLI | Malmö 0-0 Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Malmö’ye konuk oluyor. İlk maçta Sarpsborg’u 3-1’lik skorla mağlup eden ve gruplara net bir galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Genk’e 2-0 mağlup olan Malmö’yü de devirerek zirvedeki yerini korumak ve yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Malmö ise ev sahibi avantajını kullanarak temsilcimiz karşısında gruptaki ilk puan veya puanlarını almanın peşinde. Müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
MALMÖ – BEŞİKTAŞ
STAT: Swedbank
SAAT: 22.00
YAYIN: Bein Sports 1
HAKEM: Aleksandar Stavrev
MALMÖ: Dahlin, Safari, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Rosenberg, Christiansen, Bengtsson, Nilsen, Vindheim
TEKNİK DİREKTÖR: Uwe Rösler
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Necip, Ljajic, Medel, Gökhan Töre, Lens , Vagner
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş