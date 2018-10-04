Maicon’dan Porto’ya cevap! ‘Islıklandığım için mutluyum’

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Portekizli taraftarların tepkisi dikkat çekti. Daha önce 7 yıl Porto forması giyen Maicon, Portekiz temsilcisinin taraftarlarınca ıslıklandı. Maicon’un top ayağına gelince ıslıklı protestolar yükseldi. Maicon, Galatasaray’a transfer olduğu Sao Paulo’dan önce Porto forması giymişti. İngiliz hakem penaltıyı es geçti! Herkesin aklı bu pozisyonda... Porto-Galatasaray mücadelesinde Maxi Rodriguez'in ceza sahası içinde Serdar Aziz'e sarılarak kafa topuna çıkmasına izin vermediği hareket maça damga vurdu. Bu pozisyonda hakem İngiliz hakem Michael Oliver'ın penaltıyı vermemesi büyük tepki çekti. İlgili Haberi Oku

MAICON’DAN ISLIKLARA YANIT

Konu hakkında konuşan Maicon, “Kimse ıslıklanmaktan hoşlanmaz ancak ıslıklandığım için mutluyum çünkü bu hatırlandığınızı gösteriyor. Herkes benim Porto’da tarih yazdığımı biliyor, kupalar kazandım burada. Porto’ya minnettarlığım sürecek. Bu ıslıklar, benim Porto’ya nankörlük yapmama sebep değil.” ifadelerini kullandı. Belhanda`nın bu görüntüsü taraftarları çılgına çevirdi! İlgili Haberi Oku

“UMARIM BİRLİKTE ÇIKARIZ”

Brezilyalı futbolcu son olarak “Umarım Porto, ligde başarılır olur ve gruptan birlikte çıkarız. Porto gruptan çıkarsa elbette mutlu olurum ancak ilk hedefim kendi takımımın kazanması olması mantıklı. Buraya kazanmaya geldik. İyi futbol oynadık. Sonuç için değil ama oyundan tatmin oldum” dedi. Spor yazarları Porto Galatasaray maçı için ne dedi? İlgili Haberi Oku

”MAHKEMEYE VERMİŞTİ”

Geçen sezon başında Sao Paulo'dan transfer edilen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, alacakları nedeniyle eski takımı Porto'yu mahkemeye verince tepkilerin odak noktası oldu. Maicon, tazminat hükümlerine uymadığı, maç başı paralarını alamadığı gerekçesiyle mavi-beyazlılardan 920 bin euro tazminat talep etti. Tecrübeli futbolcunun Porto'da da birlikte forma giydiği Fernando'yu bu davada şahidi olarak gösterdiği de Portekiz basınına yansıdı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Porto ile karşılaşan sarı kırmızılı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli savunmacı, topu ayağına her aldığında ıslıklandı. 2009-2016 yılları arasında Porto forması giyen Maicon, 2016'da Brezilya takımlarından Sao Paulo'ya transfer oldu.