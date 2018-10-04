MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Trnava özet! Slimani Fenerbahçe’nin yüzünü güldürdü

UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında Fenerbahçe Trnava’yı 2-0 mağlup etti. Baskılı oyununa rağmen uzun süre aradığı golü bulamaya Fenerbahçe ikinci yarıda skor değiştirmeyi başladı. İkinci yarının başında, 51. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan yaptığı ortasının ardından ceza sahasında oluşan karambolde Trnava kalecisi topu yumruklayamadı, Slimani’nin vuruşu ise üst direkten ağlarla buluştu durumu 1-0’a taşıyan golü kaydetti. Golün ardından baskısını devam ettiren Fenerbahçe 68. dakikad Andre Ayew’in sol kanattan yaptığı ortasına kalabalık Trnava savunması arasından bomboş yükselen Slimani’nin kafası bir kere daha ağlarla buluştu. Maçın geri kalanında başka gol gelmeyince Fenerbahçe Trnava karşısında sahada 2-0 galip ayrıldı. İşte, Fenerbahçe Spartak Trnava özeti…

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA ÖZETİ

Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçe oyuna baskılı başladı. Spartak Trnava, tamamen kendi sahasında bekleyerek oynuyor.

Top Fenerbahçe’deyken geride 6’lı bir savunma hattı görüyoruz.

7. dakikada Fenerbahçe’de Andre Ayew’in savunma arkasına attığı pasına Islam Slimani hareketlendi ama son anda araya kaleci girdi. Bu arada yardımcı hakem de ofsayt bayrağını kaldırdı. Fenerbahçe karşılaşmaya oldukça baskılı başlasa da birkaç dakikadır yaptığı basit top kayıplarıyla oyun kontrolünü biraz kaybetti.

11. dakikada Michael Frey’in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Islam Slimani’nin pozisyonunu son anda Spartak Trnava savunması bozdu.

Dakika 13, Andre Ayew, ceza sahasının sağ çaprazından driplingle içeri sokuldu. Çevirdiği top Trnava savunmasına çarptı ve kornere gitti.

23. dakikada Andre Ayew’in ceza sahasının sağından yaptığı ortaya Islam Slimani bomboş bir şekilde yükseldi. Ama çok kötü yaptığı kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Fenerbahçe gole 30. dakikada çok yaklaştı Eljif Elmas’ın sol kanattan yaptığı ortasına bu defa çok iyi bir kafa vuruşu yapan Islam Slimani’nın şutunu kaleci Chudy son anda çeldi.

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 51. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan yaptığı ortasının ardından ceza sahasında oluşan karambolde Trnava kalecisi topu yumruklayamadı, Slimani’nin vuruşu ise üst direkten ağlarla buluştu.

53. dakikada bir tehlike de Eljif Elmas, nefis bir çalımla sol kanattan ceza sahasına girdi. Andre Ayew’e çıkardığı topun ardından Ganalı yıldızın vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

68. dakikada Andre Ayew’in sol kanattan yaptığı ortasına kalabalık Trnava savunması arasından bomboş yükselen Slimani’nin kafası bir kere daha ağlarla buluştu.

COCU’NUN TERCİHLERİ TARTIŞMA YARATTI

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Spartak Trnava'yı ağırlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Phillip Cocu'nun ilk 11 tercihi tartışmalara neden oldu.

Ön liberoda Diego Reyes ve Jailson'u tercih eden Hollandalı teknik adam, sol açıkta Frey, sağ açıkta Andre Ayew, forvet arkasında Eljif Elmas'a şans verirken forvette ise Islam Slimani yer aldı.

Cocu'nun kadro tercihi Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma konusu olurken Yassine Benzia'nın yedek kalması hakkında sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı.

Öte yandan maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, “Rakibimizin vereceği boşluklara doğru hamle yapmak istiyoruz. Saha içinde iyi pozisyon almamız önemli. O alanları kullanabilmek için değişiklikler yaptık. Benzia için sakatlık gibi bir durum söz konusu değil. Oyun içinde ona ihtiyacımız olabilir. Topu ayağında iyi bir şekilde tutan bir oyuncu. Oyunu açabilen bir oyucu. Ama ceza sahası içine giren bir oyuncu değil. Bizim bu akşam ceza sahası içine giren oyunculara ihtiyacımız vardı. Yaratıcı oyuncuya ihtiyacımız olabilir. İlerleyen dakikalarda onun atacağı ara paslara ihtiyacımız olabilir. O zaman onu devreye sokabiliriz” dedi.

COCU’DAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spartak Trnava'yı 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcının açıklamalarından satır başları;

“İyi bir maç çıkardık. Tek üzüntülü taraf, ilk yarıyı 0-0 tamamlamamızdı. Enerjik bir takım vardı, kenarları iyi kullandık. Çok fazla sayıda orta yapmayı başardık. Devre arasında baskıya devam edelim, bu şekilde devam edersek golü buluruz diye konuştuk. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Oyuncularım için mutluyum, çok çalıştılar. Moral ve öz güven açısından önemli bir galibiyet aldık.”

“BU AKŞAM FARKLI BİR DURUM SÖZ KONUSUYDU”

“Pazar günü bizi büyük bir maç bekliyor. Rakibimizin kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Topla iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bu akşam farklı bir durum söz konusuydu. Yarın itibariyle o maça hazırlanmaya başlayacağız.”

“DAVRANIŞLARI DÜZGÜN VE DOĞRU BİR OYUNCU”

“Şu ana kadar birçok maçta Eljif Elmas 11'deydi. Biz de ona güvendiğimizi gösteriyoruz. Genç bir oyuncu, önünde uzun bir gelecek var. Aynı zamanda öğrenmeye istekli bir oyuncu, çok çalışkan, bu anlamda da iyi bir örnek. Davranışları düzgün ve doğru bir oyuncu.”

UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar

Dinamo Zagreb: 6

Fenerbahçe: 3

Spartak Trnava: 3

Anderlecht: 0