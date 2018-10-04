MAÇ ÖZET: Malmö Beşiktaş özet! Beşiktaş İsveç’te aradığını bulamadı…

Avrupa Ligi I grubu ikinci maçında Beşiktaş İsveç temsilcisi Malmö’ye misafir oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında birçok gol pozisyonu bulmasına rağmen Malmö kalelerini havalandıramadı. Rakip takım Malmö’nün öne geçtiği ilk gol 53. dakikada geldi. Vindheim’ın sağ kanattan yaptığı orta Caner Erkin’e çarpıp yön değiştirdi, Karius kornere çelemeyince top ağlarla buluştu. Golün şokunu üstünden atmaya çalışan Beşiktaş Malmö kalesine ataklar düzenlerken, Vindheim’ı ceza sahasında düşürüp penaltıya sebebiyet veren Caner Erkin sarı kart gördü. Penaltı atışını gole çeviren Markus Rosenberg, takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın geri kalanında başka gol gelmeyince Beşiktaş Malmö’ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı izleyemeyenler için Beşiktaş Malmö özeti aşağıda yer alıyor.

MALMÖ BEŞİKTAŞ ÖZETİ

Ev sahibi Malmö maça tempolu başladı. Beşiktaş topu havalandırmadan yerden oynamaya gayret ediyor.

14. dakikada Caner Erkin'in pasında sol kanatta rakibini bire birde yakalayan Lens, bir anda ceza sahasına hareketlendi. Dar açıdan vuruşunu ise kaleci Dahlin kornere çeldi.

Beşiktaş ilk çeyreğin son dakikalarında atağını sıklaştırdı. Adem Ljajic'in ara pasında bu defa ceza sahasının sağ çaprazından içeri giren Lens, yerden yakın direğe çıkardı, Vagner Love'dan önce savunma araya girdi.

23. dakikada Yakalanılan hızlı hücumda Adem Ljajic, Vagner Love'ın önüne pasını attı, savunmadan seken topu kaleciden önce Love dokundu, ama kaleciyi geçemedi. Beşiktaş ilk bölümde ardı ardına ataklar gerçekleştiriyor.

26. dakikada Adem Ljajic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruştaki ortasına ceza sahasında dokunan Gökhan Gönül'ün vuruşu direği yalayıp yandan auta gitti. İlk yarının son bölümünde ise Malmö ağırlını koymaya başladı.

40. dakikada Malmö, son 10 dakikadır önde baskıyla Beşiktaş'ın pas oyununun temposunu düşürdü. Siyah-beyazlıların yaptığı top kayıplarının ardından da birkaç tehlikeli geçiş hücumu geliştirdi.

Beşiktaş Malmö maçı ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada Vindheim’ın sağ kanattan yaptığı orta Caner Erkin’e çarpıp yön değiştirdi, Karius kornere çelemeyince top ağlarla buluştu.

76. dakikada ise Vindheim’ı ceza sahasında düşürüp penaltıya sebebiyet veren Caner Erkin sarı kart gördü. Penaltı atışını gole çeviren Markus Rosenberg, takımının ikinci golünü kaydetti.

GÖKHAN TÖRE’YE SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0'lık skorla mağlup olurken siyah-beyazlı takımın sergilediği performans taraftarların tepkisini çekti. Özellikle Gökhan Töre'nin çizdiği görüntü sosyal medyada gündemi oluşturdu.