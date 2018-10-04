İngiliz hakem penaltıyı es geçti! Herkesin aklı bu pozisyonda…

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto ile Dragao’da oynadığı maçta 58. dakikadaki pozisyon, akıllarda kaldı. Galatasaray orta alanda sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Top ceza alanına doğru gelirken Serdar Aziz, Maxi Rodriguez’in sarılması sonrası yerde kalırken penaltı bekledi ama hakem Michael Oliver ‘devam’ dedi.

Galatasaray cephesi pozisyondan sonra hakeme itiraz etse de Michael Oliver, pozisyonda penaltı olmadığını söyledi. Sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyada da pozisyon ile ilgili yoğun tepkisi oldu. Belhanda`nın bu görüntüsü taraftarları çılgına çevirdi! İlgili Haberi Oku

TERİM: “UEFA GEREĞİNİ YAPACAKTIR!”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrası Serdar Aziz’in penaltı pozisyonu hakkında da gelen soruya yanıt verdi.

İşte Terim’in sözleri:

“Serdar Aziz’in pozisyonuna içeride de herkes penaltı diyor. Geçen sezon Real Madrid – Juventus maçında verdiği penaltıdan sonra daha dikkatli ve seçici. Psikolojik olarak bir travma onda. Olmayan bir penaltıyı verip Şampiyonlar Ligi’nin kaderini değiştirdi. Maç öncesi futbolcularımıza bu dersi de verdik hakem konusunda ama çalmadı. Bizim ona sığınmamıza gerek yok. UEFA yetkilileri gereğini yapacaktır. Buralarda bir şey beklemeyelim.” Mağlubiyetin ardından olay sözler... 'Enayice gol yersen...' İlgili Haberi Oku

“VAR OLSA BİR PENALTI KULLANACAKTIK”

beIN Sports’ta maçtan sonra yorum yapan Önder Özen, “Şampiyonlar Ligi’nde VAR kullanılıyor olsa belki de bir penaltı kullanacağız bugün…” dedi.

Görüntüler BeinSports’tan alınmıştır.