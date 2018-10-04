Hakan Çalhanoğlu Milan’ı sırtladı! Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları….

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında 6 grupta 12 mücadele yapıldı.
Fenerbahçe, seyircisi önünde Spartak Trnava ile oynadığı maçı 2-0 kazandı.
Milan’ın evinde Olympiakos’u 3-1 yendiği mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının attığı son iki golde asistleri yapan isim oldu.
Türk hakem Hüseyin Göçek’in yönettiği karşılaşmada ise Zenit, Slavia Prag’ı 1-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Zürih (İsviçre) – Ludogorets (Bulgaristan): 1-0
Bayer Leverkusen (Almanya) – AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-2
B Grubu:
Salzburg (Avusturya) – Celtic (İskoçya): 3-1
Rosenborg (Norveç) – Leipzig (Almanya): 1-3
C Grubu:
Zenit (Rusya) – Slavia Prag (Çekya): 1-0
Bordeaux (Fransa) – Kopenhag (Danimarka): 1-2
D Grubu:
Anderlecht (Belçika) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
Fenerbahçe – Spartak Trnava (Slovakya): 2-0
E Grubu:
Karabağ (Azerbaycan) – Arsenal (İngiltere): 0-3
Vorskla Poltava (Ukrayna) – Sporting Lizbon (Portekiz): 1-2
F Grubu:
Milan (İtalya) – Olympiakos (Yunanistan): 3-1
Real Betis (İspanya) – Dudelange (Lüksemburg): 3-0