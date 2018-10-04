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Hakan Çalhanoğlu Milan’ı sırtladı! Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları….
Uefa Avrupa Ligi

Hakan Çalhanoğlu Milan’ı sırtladı! Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları….

A, B, C, D, E ve F gruplarında 12 karşılaşma oynandı. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının Olympiakos'u 3-1 yendiği maçta iki asist yaptı

4 Ekim 2018 23:00

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında 6 grupta 12 mücadele yapıldı.

Fenerbahçe, seyircisi önünde Spartak Trnava ile oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Milan’ın evinde Olympiakos’u 3-1 yendiği mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının attığı son iki golde asistleri yapan isim oldu.

Türk hakem Hüseyin Göçek’in yönettiği karşılaşmada ise Zenit, Slavia Prag’ı 1-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Zürih (İsviçre) – Ludogorets (Bulgaristan): 1-0

Bayer Leverkusen (Almanya) – AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-2

B Grubu:

Salzburg (Avusturya) – Celtic (İskoçya): 3-1

Rosenborg (Norveç) – Leipzig (Almanya): 1-3

C Grubu:

Zenit (Rusya) – Slavia Prag (Çekya): 1-0

Bordeaux (Fransa) – Kopenhag (Danimarka): 1-2

D Grubu:

Anderlecht (Belçika) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Fenerbahçe – Spartak Trnava (Slovakya): 2-0

E Grubu:

Karabağ (Azerbaycan) – Arsenal (İngiltere): 0-3

Vorskla Poltava (Ukrayna) – Sporting Lizbon (Portekiz): 1-2

F Grubu:

Milan (İtalya) – Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Real Betis (İspanya) – Dudelange (Lüksemburg): 3-0

Son güncelleme 23:03 | 4 Ekim 2018
Hakan Çalhanoğlu uefa avrupa ligi
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