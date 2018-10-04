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Galatasaray’dan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan açıklaması
Galatasaray

Galatasaray’dan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan açıklaması

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Selçuk İnan ve Eren Derdiyok'un kadroda olmayacağı açıklandı

4 Ekim 2018 22:12

Galatasaray Spor Kulübü, Eren Derdiyok’un ağrılarının devam etmesi, Selçuk İnan’ın ise Porto maçı sonrasında kasık adalesindeki ağrıların geçmemesi üzerine her iki oyuncunun da Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, “Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok´un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan´ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir” denildi.

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Son güncelleme 23:15 | 4 Ekim 2018
Eren Derdiyok galatasaray selçuk inan
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