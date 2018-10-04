Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: ‘Helal olsun’ denecek bir oyun oynadık!

Galatasaray’ın deplasmanda Porto’ya 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakayı değerlendirdi. Terim şöyle konuştu:

“Açıkçası çok üzgünüm, çok çok üzgünüm. Bölye klasik cümleler kurmaktan da hiç hoşlanmıyorum. Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir maç oynandı. Önemli bir taktik anlayışı koydu ortaya çocuklar…

Devler Ligi’nde daha önce alışık olmadığımız kadar çok pozisyona girdiler. Sayısal olarak aynıydık ama mevkisel olarak eksiklerimiz vardı. Dolayısıyla, mağlup ayrıldık. Galatasaraylı taraftarları ve Türk futbolseverleri çok mutlu etmek isterdik yaklaştık ama olmadı. Ben hep şu sözü verdim. Yarın bir tesellim olacak; ‘Helal olsun’ denecek bir oyun oynadık. Galatasaray kaçan gollere yanıyor! Tam 6 kez... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'ya konuk olan temsilcimiz Galatasaray, zorlu deplasmanda kaçırdığı net gol fırsatlarına yanıyor. Maçın ilk yarısında 4 net gol fırsatından yararlanamayan sarı kırmızılılar, son vuruşlardaki başarısızlığın faturasını çok ağır ödedi. İlgili Haberi Oku Porto ile oynamak hiç kolay değil. Takımı iyi analiz etsinler, iyi baksınlar. Son yıllarda olmadığı kadar baskı ve pres yapan, birçok varyasyonu aynı anda yapabilen bir takımla oynadık.

Bugün müthiş bir gün de olabilirdi. Liderliğe devam edebilirdik. Beni sevindiren tek şey, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı sahada ama mağlubiyet hoşuma gitmedi, benim hoşuma gitmez böyle mağlubiyetler…

Terim’den penaltı tartışmalarına yorum

Herkes ‘penaltı’ diyor ama Michael Oliver’in geçen sezon yönettiği Real Madrid – Juventus maçından sonra daha dikkatli ve seçici olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nin kaderini değiştirmişti. Maç öncesinde hakemleri de anlattık oyuncularımıza. Herhalde UEFA yetkilileri gereğini yapacaktır. Buralardan bir şey beklemeyelim zaten. 50-50 olduğunda karşı tarafa verirler. Biz takım anlayışımızla ve oyunumuzla böyle devam etmeliyiz.” Iker Casillas kurtardı, Galatasaray taraftarı kahroldu: `Bırak peşimizi artık` Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'ya konuk olan Galatasaray, rakip takımın 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas'ı geçmeyi bir türlü başaramadı. İspanyol kaleci yaptığı kurtarışlarla sarı kırmızılı ekibe geçit vermedi. İlgili Haberi Oku