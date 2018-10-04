Fernando: ‘Gol atmanız gerekiyor ki…’

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Porto’ya 1-0 mağlup olurken karşılaşmada Galatasaray adına sahanın iyilerinden biri olan Fernando, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fernando, “Maçın zor olacağını ve ne gibi zorlukların bizi beklediğini biliyorduk. İlk 45 dakikada oynayan, daha çok pozisyona giren, rakibinden daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Tek bir gol pozisyonu bile bulsanız gol atmanız gerekiyor ki bu seviyelerde maçı kazanabilesiniz” dedi. Galatasaray kaçan bu gollere yanıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'ya konuk olan temsilcimiz Galatasaray, zorlu deplasmanda kaçırdığı net gol fırsatlarına yanıyor. Maçın ilk yarısında 4 net gol fırsatından yararlanamayan sarı kırmızılılar, son vuruşlardaki başarısızlığın faturasını çok ağır ödedi. İlgili Haberi Oku