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Fenerbahçe’nin rakibi Spartak Trnava otel bahçesinde idman yaptı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin rakibi Spartak Trnava otel bahçesinde idman yaptı!

Fenerbahçe'nin bu akşamki rakibi Spartak Trnava'da futbolcular sabah 09:00'da uyandılar ve kaldıkları otelin bahçesinde idman yaptılar.

4 Ekim 2018 11:44

UEFA Avrupa Ligi D grubunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Spartak Trnava takımı bu sabah saat 09.00’da kalkarak İstanbul’da kamp yaptıkları otelin bahçesinde idman yaptı.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçında karşılaşacağı Slovak ekibi Spartak Trnava’da futbolcular sabah erken saatlerde kaldıkları otelin bahçesinde idman yapmaya başladı. Saat 19.55’te Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi İstanbul’da kampa giren Spartak Trnava’da futbolcuların otelde yaptığı çalışma şaşkınlık yarattı.

Bahçedeki çimlerin üzerinde tüm takım halinde topla çalışmalar yapan Spartak Trnava’nın o görüntüleri sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı.

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Son güncelleme 11:44 | 4 Ekim 2018
FC Spartak Trnava Fenerbahçe idman otel
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