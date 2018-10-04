Fenerbahçe’nin rakibi Spartak Trnava otel bahçesinde idman yaptı!

UEFA Avrupa Ligi D grubunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Spartak Trnava takımı bu sabah saat 09.00’da kalkarak İstanbul’da kamp yaptıkları otelin bahçesinde idman yaptı.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçında karşılaşacağı Slovak ekibi Spartak Trnava’da futbolcular sabah erken saatlerde kaldıkları otelin bahçesinde idman yapmaya başladı. Saat 19.55’te Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi İstanbul’da kampa giren Spartak Trnava’da futbolcuların otelde yaptığı çalışma şaşkınlık yarattı.

Bahçedeki çimlerin üzerinde tüm takım halinde topla çalışmalar yapan Spartak Trnava’nın o görüntüleri sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de Phillip Cocu belirsizliği Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. İlgili Haberi Oku