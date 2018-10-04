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Fenerbahçe’den Sinisa Mihajlovic açıklaması
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den Sinisa Mihajlovic açıklaması

Fenerbahçe, Teknik Direktör Sinisa Mihajlovic ile ilgilenildiği yönündeki haberleri yalanladı.

4 Ekim 2018 14:14

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya ve gazetelerde Sırp Teknik Direktör Sinisa Mihajlovic ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

04 Ekim 2018 Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Hollanda basınına konuştu Fenerbahçe'de geleceği tartışılan Phillip Cocu, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki kötü gidişat ve takımdaki geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bazı basın organlarında, Fenerbahçemizin teknik direktörlüğüne Sinisa Mihajlovic'in getirilmek istendiği ve bu sebeple görüşmeler yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu görevinin başındayken kamuoyunu aldatıcı nitelikteki bu tarz haberler tarafımızca son derece rahatsızlıkla karşılanmaktadır.”

Son güncelleme 14:14 | 4 Ekim 2018
Fenerbahçe Phillip Cocu Sinisa Mihajlovic
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