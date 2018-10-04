Fenerbahçe’de futbolculardan durum değerlendirmesi: ‘Haklılar!’

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, konuğu Spartak Trnava’yı 2-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular yayıncı kuruluşa verdikleri flaş röportajlarda önemli açıklamalarda bulundu.

Maçta iki gole imza atan ve adeta galibiyeti getiren golcü isim Islam Slimani, “Futbolda her zaman zor dönemler vardır ama bu akşam iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu skor ilerisi için bize güven verecektir. Sorun bir adaptasyon sorunu değil. Bir takım içinde işler iyi gidiyorsa, herkes çok daha iyi gözükecektir. Bazen takım halinde fedakarlık yapmak zorundasınız, bana göre ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok daha iyi olacağız” dedi. Phillip Cocu`dan Ersun Yanal tezahüratlarına yanıt UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazanırken teknik direktör Phillip Cocu maçtan sonra açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku Skrtel: ‘Bir şeyler eksikti…’

Sakatlığının ardından kadroya dönen tecrübeli savunmacı Martin Skrtel de bir durum değerlendirmesinde bulundu ve “Sahada bir şeyler eksikti. Biz büyük bir takıma ve kalitemize yakışacak performansları gösteremedik, bu bize bağlı bir durum. Takımdaki atmosferi değiştirmek adına bu galibiyet önemliydi. Böyle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Andre Ayew: ‘Kızgın ve kırgın olmakta haklılar…’

Zaman zaman taraftarların tepki gösterdiği yıldız oyuncu Andre Ayew ise taraftarların tepkilerine hak verdi ve “Tabii ki kendi taraftarlarımız önünde bu galibiyeti almanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Bize karşı taraftarlarımız kızgın ve kırgın olmakta haklılar. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Onların şu anki umutsuzluğunun farkındayız. Bu nedenle maçın ikinci yarısında özellikle karakter gösterdik. Baktığımızda 2 gol attık ama çok daha gol atabilirdik. Pazar gününe odaklanmamız, daha iyi çalışmamız lazım. Pazar günü alacağımız 3 puanın bizim için çok çok önemli olacağının farkındayız” diye konuştu. UEFA Avrupa Ligi | Fenerbahçe 2-0 Spartak Trnava (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında ikinci hafta heyecanı Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ile devam etti. Ligde zor günler geçiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara istediği gibi başlayamayan temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak hem moral depoladı, hem de kritik bir üç puan elde etmiş oldu. Golsüz biten ilk yarının sonunda tribünlerden ıslıklar ve Ersun Yanal sesleri yükseldi. Ancak ikinci yarıda Kanarya, Slimani'nin golleriyle üç puana uzandı. Maç sonunda taraftarlar oyuncuları tribüne çağırıp alkışladı. İlgili Haberi Oku