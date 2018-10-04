Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Hollanda basınına konuştu

Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu, tartışılmaya başlandı. Fenerbahçe’de başarılı olup olamayacağı sorgulanan Phillip Cocu, Hollanda basınını röportaj verdi. Fox Sports Hollanda’ya konuşan Phillip Cocu, hem takımdaki son durumu hem de Fenerbahçe’deki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Phillip Cocu “Şu anda çok hassas bir süreçteyiz. Böyle bir ortamda futbol oynamak zor. Oyuncular, futbol oynamak yerine savaşmak zorundalar. Oyuncularımdan şu anda istenen, alışık oldukları şeylerden çok başka… Bu durumdan kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktörü Damien Comolli ile aralarındaki ilişkiden de bahseden Phillip Cocu, şu ifadeleri kullandı:

“Ali Koç ve Damien Comolli ile olan çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Burada bana olan desteği hissediyorum. Kulübün bana olan desteğini kesinlikle hissediyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte böyle bir şeyin olmasının bir anlamı var. Fenerbahçe kulübü, sezona bu şekilde başlamaya alışık değil. Herkes başarı istiyor ve eğer tersi olursa gerek taraftarlar gerekse de medyanın direnciyle karşılaşıyorsunuz. Elbette bu durum hiç de tuhaf değil. Bana da istifa etmem yönünde iletilmiş herhangi bir talep yok.”

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Türkiye’de duyguların çok yoğun yaşandığının da altını çizen Phillip Cocu “Türkiye’de duygular, diğer ülkelere göre biraz daha yoğun yaşanıyor. Gazeteler de sayfalarını her zaman doldurmak zorunda. Onlar da muhakkak bir şeyler yazıyorlar. Hal böyleyken kendinizi korumak zorundasınız çünkü bazen duygular daha baskın çıkabiliyor. Bununla iyi bir şekilde başa çıkmak gerekiyor” dedi.

Phillip Cocu, Finansal Fair Play nedeniyle kulübün sezon başında fazla para harcayamadığını belirten Phillip Cocu “An itibarı ile faydalanamadığımız pek çok imkan var. Sezon başlamadan önce iki önemli oyuncumuzu satıp dört yeni ismi transfer ettik. Aramıza yeni katılan futbolcuların vizyonumuza ve Türkiye ligine alışmaları için zamana ihtiyaçları var” şeklinde konuştu.