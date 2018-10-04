Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Spartak Trnava’yı ağırlayan Fenerbahçe’de, teknik direktör Phillip Cocu’nun ilk 11 tercihi tartışmalara neden oldu.

Ön liberoda Diego Reyes ve Jailson’u tercih eden Hollandalı teknik adam, sol açıkta Frey, sağ açıkta Andre Ayew, forvet arkasında Eljif Elmas’a şans verirken forvette ise Islam Slimani yer aldı.

Cocu’nun kadro tercihi Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma konusu olurken Yassine Benzia’nın yedek kalması hakkında sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı.

Öte yandan maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, “Rakibimizin vereceği boşluklara doğru hamle yapmak istiyoruz. Saha içinde iyi pozisyon almamız önemli. O alanları kullanabilmek için değişiklikler yaptık. Benzia için sakatlık gibi bir durum söz konusu değil. Oyun içinde ona ihtiyacımız olabilir. Topu ayağında iyi bir şekilde tutan bir oyuncu. Oyunu açabilen bir oyucu. Ama ceza sahası içine giren bir oyuncu değil. Bizim bu akşam ceza sahası içine giren oyunculara ihtiyacımız vardı. Yaratıcı oyuncuya ihtiyacımız olabilir. İlerleyen dakikalarda onun atacağı ara paslara ihtiyacımız olabilir. O zaman onu devreye sokabiliriz” dedi.

Ayrıca yayıncı kuruluş Fenerbahçe’nin dizilişini 3-5-2 olarak belirlerken dizilişi ise şu şekilde yayınladı;

Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe’nin Spartak Trnava maçındaki dizilişini şu şekilde verdi; pic.twitter.com/YTcB1tyyN2 — SKOR (@SozcuSkor) 4 Ekim 2018

İşte Fenerbahçeli taraftarların Trnava maçı 11’ine verdiği tepkiler;

Cocu birşeyler deniyor pic.twitter.com/G3p65TAdeH — FenerKolik (@fenerkolikorg) 4 Ekim 2018

Cocu senin kadar kötü hoca yok. — Mehmet Düren (@mehmet_duren) 4 Ekim 2018

Cocu’nun çıkardığı kadro, açık olarak tazminatımı verip beni kovun kadrosudur.Hiç bir şey anlamadım açıkçası — Saltuk Buğra Erdem (@sbugraerdem) 4 Ekim 2018

Cocu bu akşam kendini kovdurmaya çalışacak anlaşılan, bu ilk 11’in başka bir açıklaması olamaz ! — Feneronline #Yeniden (@Fener10line) 4 Ekim 2018

Cocu ağam eğlenir bizimle — Bautinho (@senolunkocasi) 4 Ekim 2018

Birde bu şekilde paylaşalım Cocu ne yapıyor ne yapmak istiyor bence volkan demirel ve berke özer ilk on birde olmalıydı volkan forvet berke stoper inanın artık ona bile ne yapmış lan bu demeyiz @Fenerbahce ama siz daha iyi bilirsiniz dimi harikasınız !!! pic.twitter.com/GIYPM9Bb83 — OLCAY (@clkolcay) 4 Ekim 2018

Cocu'ya hep destek vermek istedim. Zaman gerekiyor dedim ama bu kadro ney? Sen nasıl bir risk aldığının farkında mısın ? Burası Fenerbahçe. — Guapo (@GuapoFNR) 4 Ekim 2018

Cocu Ya Gitmek Istiyor yada Yönetimi Değişik Hesabı var Bu Yönetim Yakında gıder pic.twitter.com/XXVSbW3w06 — FENERBAHCE SK (@FenerbahceSK_77) 4 Ekim 2018

Cocu reis beni kovun kadrosu ve dizilisiyle sahaya cikmis. Mukemmel bi secim pic.twitter.com/kzn0x6I2X5 — Numan Gür (@NmnGr) 4 Ekim 2018

phillip cocu hayatımızdan ne zaman çıkarsın tahminen — kaan the chinese (@vamosas) 4 Ekim 2018

Philip cocu sahaya bi taktik koymuyo ama tazminata giden yolu nakış gibi işliyo gördüğüm kadarıyla… — alpaslan akkuş (@geronimoapo) 4 Ekim 2018