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Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Spartak Trnava maçı için tercih ettiği ilk 11 ve diziliş, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti

4 Ekim 2018 19:08

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Spartak Trnava’yı ağırlayan Fenerbahçe’de, teknik direktör Phillip Cocu’nun ilk 11 tercihi tartışmalara neden oldu.

Ön liberoda Diego Reyes ve Jailson’u tercih eden Hollandalı teknik adam, sol açıkta Frey, sağ açıkta Andre Ayew, forvet arkasında Eljif Elmas’a şans verirken forvette ise Islam Slimani yer aldı.

Cocu’nun kadro tercihi Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma konusu olurken Yassine Benzia’nın yedek kalması hakkında sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı.

Öte yandan maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, “Rakibimizin vereceği boşluklara doğru hamle yapmak istiyoruz. Saha içinde iyi pozisyon almamız önemli. O alanları kullanabilmek için değişiklikler yaptık. Benzia için sakatlık gibi bir durum söz konusu değil. Oyun içinde ona ihtiyacımız olabilir. Topu ayağında iyi bir şekilde tutan bir oyuncu. Oyunu açabilen bir oyucu. Ama ceza sahası içine giren bir oyuncu değil. Bizim bu akşam ceza sahası içine giren oyunculara ihtiyacımız vardı. Yaratıcı oyuncuya ihtiyacımız olabilir. İlerleyen dakikalarda onun atacağı ara paslara ihtiyacımız olabilir. O zaman onu devreye sokabiliriz” dedi.

Ayrıca yayıncı kuruluş Fenerbahçe’nin dizilişini 3-5-2 olarak belirlerken dizilişi ise şu şekilde yayınladı;

İşte Fenerbahçeli taraftarların Trnava maçı 11’ine verdiği tepkiler;

Son güncelleme 19:47 | 4 Ekim 2018
Fenerbahçe Phillip Cocu
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