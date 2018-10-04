Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçına Spartak Trnava karşısında çıkacak.İlk maçta Dinamo Zagreb’e 4-1 yenilen Fenerbahçe bu kez seyircisinin de desteği ile sahadan galip ayrılmak istiyor. Slovakya ekibi ise grubun ilk maçında Anderlecht’i sahasında 1-0 mağlup etmişti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçı Almanya Futbol Fedrasyonu hakemlerinden Tobias Welz yönetecek. Welz’in yardımcılıklarını ise Rafael Foltyn ve Markus Hacker yapacak. Fenerbahçe Spartak Trnava maçı kanalı da belli oldu. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE TRNAVA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19:55’de başlayacak Fenerbahçe Spartak Trnava maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TRNAVA MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Reyes, Elif Elmas, Frey, Ayew, Slimani

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth, Oravec, Hladik, Rada, Kulhanek, Jirka, Grendel, Chanturishvili, Bakos

MAÇ İÇİN BEİN SPORTS’TAN AÇIKLAMA GELDİ

beIN SPORTS resmi açıklama yaptı…

Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları beIN SPORTS tarafından naklen yayınlanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta heyecanını, ek bir ücret ödemeden doyasıya yaşayabilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı, temsilcilerimiz Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarıyla birlikte, bu akşam saat 19.55'ten itibaren beIN SPORTS'ta yaşanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, bu akşam beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak tüm müsabakaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunmayan Digiturk üyeleri ise bu paketlere üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi 2'inci Hafta Karşılaşmaları

19:55 : Fenerbahçe- Spartak Trnava / beIN SPORTS HD1

22:00 : Malmö FF – Beşiktaş / beIN SPORTS HD1

22:00 : Standard Liege – Akhisarspor / beIN SPORTS HD2

AVRUPA LİGİ’NDE 56. MAÇ

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada yarın 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.