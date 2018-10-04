CANLI | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı (İşte 11’ler)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava’yı konuk ediyor. İlk maçta konuğu Anderlecht’i 1-0’lık skorla mağlup eden Slovakya temsilcisini ağırlayan Fenerbahçe, deplasmanda alınan 4-1’lik Dinamo Zagreb maçını ve ligdeki kötü gidişi unutturmak adına rakibini devirmek istiyor. Trnava ise ilk kez grup aşamasına kaldığı UEFA Avrupa Ligi’nde iyi gidişini sürdürmenin peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
FENERBAHÇE – SPARTAK TRNAVA
STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 19.55
YAYIN: Bein Sports HD 1
HAKEM: Tobias Welz
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustatder, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Ayew, Eljif, Frey, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Phllip Cocu
SPARTAK TRNAVA: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravek, Jirka, Gressak, Rada, Grendel, Chanturisvili, Bakos
TEKNİK DİREKTÖR: Jaroslav Latal