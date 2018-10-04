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CANLI | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı (İşte 11’ler)
Uefa Avrupa Ligi

CANLI | Fenerbahçe Spartak Trnava maçı (İşte 11’ler)

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında ikinci hafta heyecanı Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ile devam ediyor. Ligde zor günler geçiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara istediği gibi başlayamayan temsilcimiz Fenerbahçe, kazanarak moral depolamanın peşinde. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

4 Ekim 2018 17:29

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava’yı konuk ediyor. İlk maçta konuğu Anderlecht’i 1-0’lık skorla mağlup eden Slovakya temsilcisini ağırlayan Fenerbahçe, deplasmanda alınan 4-1’lik Dinamo Zagreb maçını ve ligdeki kötü gidişi unutturmak adına rakibini devirmek istiyor. Trnava ise ilk kez grup aşamasına kaldığı UEFA Avrupa Ligi’nde iyi gidişini sürdürmenin peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

FENERBAHÇE – SPARTAK TRNAVA

STAT: Ülker Stadyumu

SAAT: 19.55

YAYIN: Bein Sports HD 1

HAKEM: Tobias Welz

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustatder, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Ayew, Eljif, Frey, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phllip Cocu

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravek, Jirka, Gressak, Rada, Grendel, Chanturisvili, Bakos

TEKNİK DİREKTÖR: Jaroslav Latal

04 Ekim 2018 UEFA Avrupa Ligi`nde Türk takımlarının maçları beIN Sports`ta UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un bu akşam oynayacağı maçları beIN Sports'un yayınlayacağı açıklandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:50 | 4 Ekim 2018
Fenerbahçe Spartak Trnava uefa avrupa ligi
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