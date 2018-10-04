Fenerbahçe, Deniz Yılmaz ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, altyapıda forma giyen 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2000 doğumlu sporcumuz Deniz Yılmaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Başkanımız Ali Koç ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli de yer aldı.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Deniz Yılmaz, “Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum” dedi.”

Röportaja gitmemenin faturası belli oldu... Fenerbahçe`ye para cezası Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ardından flaş röportaja futbolcu göndermeyen sarı-lacivertli kulübe 20 bin TL para cezası verildi. İlgili Haberi Oku