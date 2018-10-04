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Fenerbahçe, Deniz Yılmaz ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Deniz Yılmaz ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe altyapısında yetişen 2000 doğumlu stoper Deniz Yılmaz, sarı lacivertli kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

4 Ekim 2018 18:25

Fenerbahçe Futbol Takımı, altyapıda forma giyen 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2000 doğumlu sporcumuz Deniz Yılmaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Başkanımız Ali Koç ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli de yer aldı.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Deniz Yılmaz, “Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum” dedi.”

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Son güncelleme 18:25 | 4 Ekim 2018
Deniz Yılmaz Fenerbahçe
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