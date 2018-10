Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Roma'nın Viktoria Plzen ile karşılaştığı ve 5-0 kazandığı maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösteren genç futbolcu İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.

Oynadığı futbolla beğeni kazanan Ünder, UEFA’nın resmi “Fantasy Futbol” oyununda haftanın en çok puan toplayan oyuncuları arasına girdi ve 11’e seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şu isimlerden oluştu: “Neto, Florenzi, Bonucci, Alex Telles, Alba, Cengiz Ünder, Marco Reus, Coutinho, Dybala, Dzeko, Neymar”

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week

*Based on top point scorers in the #UCL@PlayStationEU

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 Ekim 2018